Komisaris PT Loco Montrado Kok Tjiap Bong Masuk Daftar Pemeriksaan KPK

Jubir KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025). (Foto: inilah.com/Rizki Aslendra)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil saksi dalam perkara dugaan korupsi kerja sama pengolahan anode logam. Kali ini, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Komisaris PT Loco Montrado, Kok Tjiap Bong.

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/4/2026). Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari pendalaman perkara yang sebelumnya sempat menyentuh nama Direktur Utama PT Loco Montrado, Siman Bahar.

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama KTB selaku Komisaris PT Loco Montrado,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan.

Selain Kok Tjiap Bong, KPK juga memanggil sejumlah saksi lain. Mereka antara lain pegawai hingga mantan pegawai PT Loco Montrado, serta seorang saksi dari kalangan sipil.

Kasus ini sebelumnya sempat mengalami perkembangan setelah KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap Siman Bahar. Langkah tersebut diambil lantaran yang bersangkutan selaku pemilik manfaat (beneficial owner) perusahaan telah meninggal dunia.

Dalam perkara ini, KPK lebih dulu menetapkan mantan Manajer Umum Unit Bisnis Pemurnian dan Pengolahan Logam Mulia PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, Dody Martimbang, sebagai tersangka pada 17 Januari 2023.

Selanjutnya, Direktur Utama PT Loco Montrado, Siman Bahar, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp100,7 miliar.

Perkembangan lain, KPK turut menetapkan PT Loco Montrado sebagai tersangka korporasi sejak Agustus 2025 dan diumumkan secara resmi pada 14 Oktober 2025.

Terbaru, pada 13 April 2026, KPK mengonfirmasi telah menerima informasi mengenai meninggalnya Siman Bahar.