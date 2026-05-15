Komisi III DPR: Ada Perbedaan Rasa Keadilan antara Nadiem dan Lukas Enembe

Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim (ketiga kanan) berjalan keluar usai mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Foto: Antara Foto/Bayu Pratama S/tom).

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan menilai kebijakan penahanan rumah terhadap terdakwa eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memunculkan perdebatan terkait rasa keadilan publik.

Politisi Demokrat itu menyinggung adanya perbedaan perlakuan, jika dibandingkan dengan almarhum eks Gubernur Papua Lukas Enembe yang sebelumnya tidak mendapatkan kebijakan serupa.

"Majelis hakim tentu punya pertimbangannya sendiri dan itu kita hormati. Tetapi jika dibandingkan dengan almarhum Lukas Enembe, terasa ada perbedaan rasa keadilannya. Akan lebih baik bila dihadirkan rasa keadilan yang sama," kata Hinca kepada Inilah.com, Jumat (15/5/2026).

Meski demikian, Hinca menjelaskan bahwa penanganan perkara Nadiem dilakukan dengan merujuk pada ketentuan dalam KUHAP baru. Dalam aturan tersebut, terdapat ruang bagi terdakwa dengan kondisi sakit parah untuk mendapatkan hak pengobatan, termasuk kemungkinan penahanan rumah.

Menurutnya, aturan itu tidak diberikan secara sembarangan. Hakim tetap harus mempertimbangkan syarat yang sangat ketat sebelum memutuskan bentuk penahanan terhadap terdakwa.

"KUHAP baru memberikan pengaturan itu, tetapi dengan persyaratan super ketat. Setahu saya ada sekitar 8+2 syarat, termasuk kemungkinan pemasangan chip untuk pemantauan," ujar politisi asal Partai Demokrat itu.

Hinca menegaskan, Komisi III DPR RI akan terus melakukan pengawasan agar penerapan hukum acara berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan diskriminasi dalam kasus-kasus besar.

"Kami terus mengawasi agar semua taat dan tunduk pada hukum acara yang diatur dalam KUHAP baru," terang dia.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengabulkan pengalihan status penahanan Nadiem menjadi tahanan rumah, lengkap dengan kewajiban memakai alat pemantau elektronik atau gelang detektor.

Pengalihan status tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah dalam persidangan pada Senin (11/5/2026), dan mulai berlaku efektif sejak Selasa (12/5/2026).

Nadiem sebelumnya ditahan di Rutan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019–2022.

Dituntut 18 Tahun Penjara

Sementara itu, Nadiem diketahaui dituntut pidana 18 tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan. Nadiem dinilai terbukti merugikan keuangan negara dalam proyek pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk program digitalisasi pendidikan tahun anggaran 2020–2022.

"Meminta majelis hakim menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar jaksa Roy Riady saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut Nadiem membayar denda sebesar Rp 1 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, hukumannya akan diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.

Jaksa turut menuntut pembayaran uang pengganti dengan nilai total Rp 5,68 triliun. Nilai tersebut terdiri atas Rp 809,5 miliar dan Rp 4,87 triliun yang disebut berkaitan dengan kerugian dalam proyek pengadaan Chromebook dan layanan pendukungnya.

"Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut. Jika masih tidak mencukupi, diganti pidana penjara selama 9 tahun," kata jaksa.