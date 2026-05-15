Komisi III Nilai Bukti Kasus Nadiem Kuat! Wanti-wanti Hakim tak Terpengaruh Opini di Luar Sidang

Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim (tengah) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang lanjutan dengan agenda tanggapan JPU atas eksepsi terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/1/2026). (Foto: Antara Foto/Indrianto Eko Suwarso/nz).

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan menilai jaksa penuntut umum (JPU) memiliki dasar pembuktian yang kuat dalam perkara dugaan korupsi proyek pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Kemendikbudristek dengan terdakwa eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Hinca mengaku mengikuti jalannya persidangan sejak tahap dakwaan hingga pembacaan tuntutan. Menurut dia, konstruksi hukum yang dibangun jaksa terlihat solid dari sisi fakta maupun analisis yuridis.

“Saya melihat fakta-fakta dan bukti yang diajukan JPU sangat kuat. Analisa yuridisnya juga baik. Saya bahkan terkesima mengikuti prosesnya dari dakwaan sampai tuntutan,” ujar Hinca kepada inilah.com, Jumat (15/5/2026).

Politikus Partai Demokrat itu juga mengingatkan majelis hakim agar tetap independen dalam memutus perkara dan tidak terpengaruh tekanan di luar ruang sidang.

“Saya berharap dan percaya majelis hakim tidak terpengaruh tekanan dari luar. Biarkan hakim bekerja dan memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinan mereka,” kata dia.

Menurut Hinca, independensi hakim menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Karena itu, seluruh putusan harus berpijak pada fakta persidangan.

“Teguhlah dalam pendirian, ambil keputusan tanpa terpengaruh hal di luar fakta persidangan,” tandasnya.

Meski demikian, Hinca menegaskan proses hukum masih berjalan. Pihak terdakwa, kata dia, masih memiliki kesempatan menyampaikan pembelaan atau pledoi sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

“Tinggal bagaimana pengacara membantah dan membuktikan sebaliknya dalam pledoi nanti. Setelah itu, kita tunggu majelis hakim mengambil keputusan berdasarkan fakta persidangan,” ucapnya.

Sementara itu, Nadiem diketahui dituntut pidana 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan dalam kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi pendidikan tahun anggaran 2020–2022.

Jaksa menilai Nadiem terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan Chromebook dan layanan pendukungnya yang disebut merugikan negara hingga triliunan rupiah.

"Meminta majelis hakim menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar jaksa Roy Riady saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Selain pidana badan dan denda, jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp5,68 triliun.

"Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut. Jika masih tidak mencukupi, diganti pidana penjara selama 9 tahun," kata jaksa.