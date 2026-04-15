Komisi X DPR Dorong Peningkatan Kesejahteraan Guru tak Hanya Jadi Wacana

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani mengatakan komitmen Presiden Prabowo Subianto begitu besar dalam hal meningkatkan kesejahteraan guru. Hanya saja, para pembantu presiden seharusnya dapat memformulasikan dan menerjemahkan arahan Presiden, agar segera diwujudkan.

"Jangan hanya menjadi wacana terus yang akan kita bahas. Jadi yang kita dorong hari ini di Komisi X adalah bagaimana peningkatan kesejahteraan guru ini tidak hanya sekedar menjadi wacana, menjadi panggung bagi kelompok-kelompok tertentu, ini harus segera diwujudkan," kata Lalu Hadrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (15/4/2026).

Bila berbicara mengenai anggaran, lanjutnya, tentu ada untuk mendukung guru dengan gaji Rp5 juta per bulan. Paling penting kata Lalu Hadrian, tentu "political will" dari pemerintah.

"Ya tentu kalau melihat anggaran, anggarannya ada. Tinggal sekarang political will aja dari pemerintah. Kami di DPR sangat-sangat mendukung pemerintah untuk melakukan upaya menaikkan gaji guru ini," ujarnya.

Menurutnya, meningkatkan kesejahteraan guru menjadi hal yang harus dilakukan, di saat kondisi geopolitik dunia hari ini yang sungguh sangat tidak menentu.

"Guru-guru kita harus di-support, harus dijamin kesejahteraannya untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi masa depan anak-anak kita di Indonesia ini," ucapnya.

Selain memperjuangkan gaji guru honorer senilai Rp5 juta per bulan, Komisi X juga meminta agar tidak ada klasifikasi guru.

"Sekarang yang punya klasifikasi di Republik ini hanya guru. Guru PPPK paruh waktu, guru PPPK penuh waktu, kemudian guru ASN. Kenapa enggak itu dijadikan ASN semua, dijadikan PNS semua? Jadi satu status. Karena adanya klaster ini maka terjadi ketimpangan di sekolah-sekolah," paparnya.

Sehingga pihaknya mendorong tidak perlu lagi ada pengklasteran guru, karena di profesi lain juga tidak ditemukan hal seperti ini.

"Di Polri misalnya, tidak ada PPPK Polri, tidak ada honor Polri, di Tentara tidak ada. Jadi statusnya harus satu. Ini yang menjadi perhatian kita semua terutama di Komisi X mendorong pemerintah agar melakukan hal ini, demi apa? Demi keberlangsungan pendidikan kita," tegasnya.