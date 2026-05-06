Komit Dorong Pemerataan Pendidikan, BNI Salurkan Beasiswa hingga Wilayah 3T

Ukuran Font Kecil Besar

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap 2 Mei.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyaluran beasiswa kepada pelajar berprestasi dan yang membutuhkan. Program ini menjadi bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendorong pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif.

Sejak 2025 hingga April 2026, program BNI Berbagi tercatat telah menjangkau lebih dari 1.000 pelajar dari berbagai jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bentuk dukungan berkelanjutan terhadap upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

"Momentum Hardiknas menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. BNI terus berkomitmen hadir dan berkontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia," kata Okki dalam keterangan tertulis.

Ia menjelaskan, program ini tidak hanya menitikberatkan pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter serta peningkatan literasi keuangan bagi para penerima manfaat.

Selain pemberian beasiswa, kegiatan pendampingan dan edukasi turut dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal dan berkelanjutan.

BNI juga menyatakan akan memperluas cakupan program ke wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) agar manfaatnya semakin merata.

"BNI berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program ini agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia," tegas Okki.

Melalui program tersebut, BNI berharap dapat ikut berperan dalam mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki karakter kuat untuk menghadapi tantangan masa depan.