Komnas HAM: Ada 14 Terduga Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian menyebut ada sekitar 14 terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Hal ini diketahui berdasarkan pemantauan rekaman CCTV.

"Dalam seluruh CCTV yang kita analisis juga, yang kita juga dapatkan dari berbagai pihak, kami meyakini setidak-tidaknya kalau kita lihat terduga pelaku (TP), terduga pelaku setidak-tidaknya ada 14 orang yang berada di sekitar kantor YLBHI pada saat AY berada di lokasi tersebut," ujar Saurlin di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).

Berdasarkan analisis seldom atau sebuah teknologi yang dimiliki oleh aparat kepolisian, Komnas HAM menemukan banyak nomor telepon yang saling terkoordinasi satu dengan yang lain, termasuk dengan nomor-nomor yang dipegang oleh para pelaku.

Menurutnya, nomor-nomor tersebut mesti didalami dan mesti ditindaklanjuti dalam penyelidikan pihak kepolisian.

Saurlin menjelaskan bila dalam CCTV, awalnya menampilkan beberapa terduga pelaku (TP) mengikuti korban dari arah Jalan Panglima Polim, lalu masuk ke Jalan Sudirman dengan diformasi yang sama.

"Dan kemudian kalau kita lihat di foto ini, terduga pelaku 5 muncul di kantor YLBHI, kemudian datanglah juga terduga pelaku 1 dan 2 serta 3 dan 4 bergabung dengan terduga pelaku 5, dan terduga pelaku 14, kemudian berdiskusi di depan tepat di depan kantor YLBHI," tuturnya.

Lalu sekitar pukul 20.54, ia menyebut para terduga pelaku berpindah tempat ke Taman Diponegoro. Pada lokasi ini, kata dia, sejumlah pelaku mulai bergabung dengan terduga pelaku lainnya.

"Kita identifikasi sedemikian rupa karena mereka memiliki baju yang berbeda dan wajah yang berbeda juga, yang sekali lagi saya sampaikan mesti didalami berbasis pada nomor-nomor yang mereka pegang," ungkapnya.

"Terduga pelaku 6 dan 7 kemudian bergabung di Taman Diponegoro dengan membawa plastik putih, pelaku 1 dan 2 kemudian bergabung di seberang Taman Diponegoro dan duduk di kursi depan RSCM," lanjut Saurlin.

Lalu dalam CCTV yang ia dapatkan, juga terdapat dua buah mobil yang digunakan oleh para terduga pelaku, karena pada rekaman video terlihat para terduga pelaku keluar dari mobil tersebut dan saling berkoordinasi.

"Secara materiil begitu temuan kami yang berasal dari setidaknya delapan pihak yang kami mintai keterangan, di berbagai tempat termasuk di Komnas HAM," jelasnya.

