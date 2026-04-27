Komnas HAM Ungkap Lima Pelanggaran dalam Kasus Andrie Yunus

Ketua Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM), Anis Hidayah di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).

Ketua Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM), Anis Hidayah mengungkapkan lima pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Pertama, pelanggaran hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat martabat kemanusiaan.

"Memenuhi empat unsur penyiksaan, yaitu penderitaan yang berat dilakukan dengan sengaja, dilakukan dengan tujuan dan pelaku adalah aparat negara," jelas Anis di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).

Kedua, pelanggaran hak atas rasa aman. Andrie Yunus kata dia, mengalami berbagai gangguan dan teror sebelum terjadinya penyerangan, seperti serangan digital, telepon, termasuk adanya kendaraan rantis yang lewat di depan kantor KontraS secara konsisten, serta upaya intimidasi lain yang membuat perasaan terancam.

"Yang ketiga adalah pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat berekspresi. Serangan terhadap saudara Andrie Yunus tidak terlepas dari aktivitas advokasi yang dia lakukan secara konsisten, khususnya pada isu perluasan peran militer dalam jabatan sipil melalui RUU TNI," ungkapnya.

Anis menyebut serangan penyiraman air keras tersebut dapat dianalisis sebagai bentuk pembatasan suara nyata terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi.

"Hal ini juga dapat berujung pada munculnya ketakutan atau efek jera bagi masyarakat sipil, untuk menyampaikan kritiknya kepada pejabat pemerintah atau yang biasa kita sebut chilling effect," kata dia.

Keempat yakni pelanggaran hak turut serta dalam pemerintahan. Serangan terhadap Andrie dinilai sebagai upaya pembatasan terhadap dirinya dalam melakukan kerja advokasi yang merupakan hak dalam turut serta dalam pemerintahan.

"Yang kelima adalah pelanggaran hak memperoleh keadilan. Proses hukum yang tidak profesional, transparan dan akuntabel dikhawatirkan tidak memenuhi prinsip fair trial dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak korban untuk memperoleh peradilan," ujarnya.