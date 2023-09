Kompetisi Ketat, Bank DKI Konsisten Raup Cuan Bersih Rp477 Miliar

Di tengah ketatnya kompetisi di kalangan perbankan, Bank DKI konsisten mencatatkan laba bersih Rp477,88 miliar per Juni 2023. Kredit dan pembiayaan tumbuh 14,82 persen menjadi Rp50,11 triliun, dari Rp43,64 triliun pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

Direktur Teknologi & Operasional merangkap Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono menyampaikan apresiasi atas kepercayaan seluruh pihak terhadap Bank DKI. "Dengan kepercayaan yang diberikan, kami terus berupaya menghadirkan solusi layanan perbankan kepada seluruh masyarakat, dengan fokus pertumbuhan kinerja secara konsisten," kata Amirul, Jakarta, dikutip Selasa (5/9/2023).

Pertumbuhan ini, kata dia, sejalan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh 9,91 persen, menjadi Rp66,75 triliun pada Juni 2023. Sementara pada Juni 2022, DPK mencapai Rp60,73 triliun. Atas konsistensi ini, Bank DKI meraih penghargaan The Best Performance Bank untuk kategori Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan aset di atas Rp30 triliun dalam gelaran Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2023.

Kata Amirul, Bank DKI konsisten melakukan kolaborasi dalam rangka pertumbuhan yang berkelanjutan melalui ekosistem digital yang ditenagai berbagai platform seperti super apps JakOne Mobile, simple apps JakOne Pay, maupun JakOne Abank dan layanan lainnya seperti Cash Management System, serta aplikasi pengajuan kredit dan pembiayaan secara online melalui e-form Kredit Multiguna (KMG).

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan, penghargaan Bisnis Indonesia Financial Award ini, semakin mengukuhkan langkah untuk terus berinovasi, dan menghadirkan produk serta layanan yang menjadi solusi layanan perbankan bagi masyarakat.

”Penghargaan ini menjadi semangat bagi seluruh insan Bank DKI untuk terus menjaga kinerja perseroan agar tetap solid, dan terus menghadirkan inovasi di berbagai bidang, utamanya dalam hal pelayanan kepada nasabah," kata dia.