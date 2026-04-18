Komunikasi BUMD DKI Buruk, Pramono Akui Para Pejabat Sering Ego Tinggi

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Jakarta, Jumat (17/4/2026). (Foto: Antara/Lifia Mawaddah Putri)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengakui kalangan pejabat, termasuk di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta masih memiliki ego yang tinggi. Kondisi itu pun dinilai Pramono membuat komunikasi dan kerja sama antarlembaga belum berjalan maksimal.

“Problem kita yang paling utama adalah seringkali ego di antara para pejabat, termasuk pejabat BUMD-nya kegedean, komunikasinya tidak berjalan dengan baik,” ujar Pramono dalam BUMD Leaders Forum 2026 di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (17/4/2026).

Ancol dan JIS

Lantas dia mencontohkan kurangnya sinergi antara kawasan Ancol dan Jakarta International Stadium (JIS), meskipun keduanya sama-sama milik Pemerintah Provinsi (Pmprov) DKI Jakarta.

Menurut Pramono, selama bertahun-tahun, kedua kawasan itu berdiri sendiri-sendiri, tanpa keterhubungan yang baik.

Untuk itu, dia menyebutkan saat ini, Pemprov DKI mulai menghubungkan Ancol dan JIS dengan jembatan sepanjang sekitar 350 meter.

Selain itu, akses transportasi juga disiapkan agar lebih mudah menjangkau kedua kawasan tersebut.

“Sebentar lagi akan kita resmikan. Bulan Juni, KRL juga akan berhenti di bawahnya, antara Ancol dan JIS,” ungkap Pramono.

Sebabkan Kemacetan

Lebih jauh Ptamono mengatakan pembangunan jembatan itu dilakukan karena kedua kawasan tersebut kerap menyebabkan kemacetan, terutama saat ada acara besar di JIS.

Pramono mengaku pernah mengalami langsung kondisi tersebut. Bahkan, mobilnya tidak bisa keluar selama dua jam saat menghadiri acara di kawasan itu.

Dia menilai apabila Ancol dan JIS disinergikan, maka manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak pihak, mulai dari BUMD, masyarakat, hingga Pemprov DKI.

Oleh karena itu, Pramono menegaskan pentingnya perubahan cara kerja dan komunikasi di lingkungan BUMD agar lebih terbuka dan saling terhubung.