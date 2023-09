Kondisi Membaik, Indra Bekti Berusaha Bercanda dengan Indy Barends

Presenter Indy Barends membagikan kondisi terbaru sahabatnya, Indra Bekti. Dalam video singkat yang ia bagikan lewat akun instagramnya @indybarens, Indy tampak berdiri di samping ranjang Indra Bekti yang masih terbaring lemah dengan selang menempel di bagian hidungnya.

"Gue sangat sayang sama loe. Cepat sembuh ya, enggak suka di ruangan ini, pulang, biar ada Netflix. Kita TikTok-an nanti," mengutip dari postingan instagramnya, Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Indra Bekti mulai bicara

Suami dari Aldila Jelita itu tampak sudah bisa berbicara walaupun masih sangat lemas. Indy Barends terlihat mencoba untuk menghibur sahabatnya yang masih terbaring di ranjang rumah sakit dan berusaha merespon apa yang ditanya.

"Apa?" respon Bekti dengan suara lirih.

"I love you too dong," ucap Indy.

Indra Bekti kemudian membalas. "Thank you, i love you too," kata Indra.

Bekti terlihat senang dengan kehadiran sang sahabat dan berusaha bercanda dengan Indy.

"Gue akan setiap hari di sini nungguin elo," kata Indy menyemangati Indra.

"Kalo makan gratis?" respon Bekti dengan suara pelan. Hal itu pun membuat Indy tertawa.

Kemudian Indy lanjut menyemangati.

"Ya sudah Bekti istirahat ya," ujar Indy.

Sebelumnya, ia didapati pingsan di kamar mandi ketika sedang siaran radio. Ia langsung dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo, Menteng dan menjalani operasi karena pendarahan otak.

Saat ini, kondisi Indra Bekti berangsur membaik pasca menjalani dua kali operasi. Kini, Bekti sedang dalam masa pemulihan dan berada di bawah obat penenang.

Aldila Jelita, istri dari Indra Bekti menceritakan perkembangan kesehatan suaminya usai menjalani dua kali operasi. (Dokumentasi: Tangkapan layar dari instagram @dhila_bekti).

"Alhamdulillah, suamiku Indra Bekti sudah sadar dengan kondisi yang sangat baik. Tinggal pemulihan saja. Posisi kini hanya masih dibawah obat penenang. Dan ini jalan Allah SWT yang terbaik dan MasyaAllah dalam hitungan jam dan sehari Allah kabulkan suami sadar dan membuat kami lega dengan semua proses yang masbek tunjukkan," ungkap Aldila Jelita, istri Indra Bekti pada Instagram story-nya.