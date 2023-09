Kondisi Membaik, Indra Bekti Ingin Makan Steak dan Liburan

Indra Bekti sudah seminggu menjalani perawatan usai operasi pendarahan otak di Rumah Sakit, Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Menurut istrinya, Aldilla Jelita, Indra Bekti ingin menikmati makan enak yaitu steak dan berlibur bersama keluarga.

"Kalau Bekti emang aneh-aneh saja lebih ke makannya sih dia mah. Dia ingen steak, kemarin juga ngomong mau kebab, terus yang dia selalu inget, dia tuh pengennya staycation," ungkap Aldilla Jelita, saat Inilah.com temui di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta, Kamis (05/01/2023).

Ia menyebut, keinginan-keinginan suami yang diucapkan secara acak itu seolah seperti impian yang selama ini terpendam. Namun keinginannya untuk staycation belum kunjung terjawab lantaran suaminya sibuk bekerja.

"Karena setiap kita staycation, Mas Bek tuh pengen, tapi waktu yang dia pengen dianya selalu kerja. Kalau omongan dia aku lagi pengen deh ke situ sama anak-anak jadi aku ngerasa mas Bekti, saat itu pikirannya belum jernih," ujarnya.

Selain itu, melihat sang suami terus menyebutkan anaknya yang sudah meninggal dunia, Aldilla Jelita merasa kalau suaminya seolah ingin memiliki anak lagi.

"Dia lebih banyak keluar perkataan yang oh dia sebenarnya pengen gini. Ternyata dia sebenearnya pengen punya anak lagi. Aku jadi lebih ngedengerin omongannya yang mau gini mau gini," paparnya.

Aldilla Jelita berharap keinginan suaminya bisa segera tercapai, satu persatu. Seiring perkembangan kesehatan Indra Bekti yang berangsur membaik.

"Ya nanti kalaus udah sehat ya semoga satu persatu yang dia inginkan tercapai," harapnya.

Tidak hanya itu, Indra Bekti juga seolah merindukan dirinya ketika sibuk bekerja. Bahkan pada suatu pagi, tiba-tiba presenter papan atas itu menanyakan jam, dan mengatakan kalau dirinya harus bekerja.

"Sebenarnya masyaAllah sih dari awal sampai detik ini. Ini jam berapa bun, Jam 9, Sembilan apa bun, pagi? Oh, i must go, i have to working. Itu yang dipikirin, dia sudah enggak sabar, karena dia workaholic juga jadi itu yang dipikirinnya," tambahnya.

Indra Bekti sempat tak ingat anak-anaknya

Sebelumnya, Dila menyebut Indra Bekti sempat tak ingat sama sekali dengan anak-anaknya. Namun, lambat laun memori Indra Bekti soal anak-anaknya mulai kembali.

“Akhirnya sudah bisa bertemu dengan anak-anak setelah sekian hari. Sebelumnya aku hanya bisa komunikasi lewat online yang alhamdulillah dibantu oleh mama dan bantuan dari keluarga tercinta yang baik hati dan ikhlas,” terangnya.

Dalam unggahan itu, Dilla juga mengatakan kondisi Indra Bekti saat anak-anaknya menjenguk, sudah semakin membaik. Akan tetapi, saat ini sang suami masih berada dalam pengawasan dokter guna memastikan kesembuhannya pulih total.