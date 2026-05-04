Begini Kondisi Rumput GBK Jelang Persija Vs Persib

Aksi La Grande Indonesia (LGI) menambah kemeriahan dan semangat pada pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Grup C melawan Timnas China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (5/6/2025). (Foto: inilah.com/M. Rizky Rizally)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Yunus Nusi mengkonfirmasi bahwa rumput lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, belum perlu diperbaiki.

Yunus Nusi menilai bahwa rumput SUGBK masih sangatlah baik kondisinya jika ditinjau dari pelaksanaan pertandingan FIFA Match Day pada Maret lalu yang dilakukan oleh tim nasional Indonesia.

Yunus Nusi juga menepis bahwa akan ada perbaikan rumput SUGBK dalam waktu dekat seperti kabar dan rumor yang sebelumnya beredar di media.

"Bagi PSSI lapangan atau rumput saat ini juga masih dalam keadaan yang baik bahkan bagi kami sangat baik karena beberapa waktu yang lalu digunakan oleh timnas dan bahkan kualitasnya sangat bagus. Maka ketika mendengar bahwa ada perbaikan rumput dari kawan-kawan media dan Persija saya juga kaget," kata Yunus Nusi dalam keterangan yang diterima pewarta, Senin (4/5/2026).

Sebelumnya telah beredar kabar mengenai laga rivalitas klasik Persija menjamu Persib tidak dapat dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta karena akan ada pengelolaan rumput.

Hal tersebut pertama kali dikemukakan oleh Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Persija Jakarta Tauhid Indrasjarief yang mengaku menerima informasi dari pihak pengelola GBK terkait akan adanya pengelolaan rumput.

Yunus Nusi mengatakan bahwa kabar tersebut mungkin kesalahpahaman karena memang dari pihak PSSI belum memperoleh pemberitahuan tersebut.

"Kok ada perbaikan rumput dan rumputnya mau diangkat. Mungkin kesalahpahamanan saja kami belum yakin ada pengangkatan rumput karena tidak lama lagi atau pada bulan Juni nanti SUGBK akan digunakan oleh timnas yang akan datang," ujar Yunus Nusi.

Laga rivalitas klasik antara Persija menghadapi Persib dalam lanjutan Super League 2025/2026 dijadwalkan akan berlangsung pada 10 Mei mendatang.