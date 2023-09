Kondisi Semakin Membaik, Try Sutrisno Segera Diijinkan Pulang

Kondisi terkini Try Sutrisno saat menerima kunjungan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan pejabat utama Mabes TNI, di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, Kamis (22/12/2022). (Foto: dok.Puspen TNI)

Kabar baik, kondisi Wakil Presiden ke-6, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno membaik, bahkan sudah bisa menyambut serta duduk bersama, berbincang santai bersama jajaran Mabes TNI yang datang menjenguk.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersama sejumlah pejabat utama Mabes TNI menyambangi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2022).

"Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono bersama beberapa pejabat utama Mabes TNI menjenguk Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purnawirawan) Try Sutrisno, di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Soebroto, Kamis (23/12/2022)," demikian siaran pers Puspen TNI yang diterima di Jakarta, pada Jumat (23/12/2022) pagi.

Selain kondisi yang sudah membaik, pihak RSPAD pun akan segera mengijinkan mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tersebut, untuk pulang ke rumah.

"Dilaporkan kondisinya saat ini semakin membaik, bahkan Kepala RSPAD Letnan Jenderal TNI Albertus Budi Sulistya menjelaskan bahwa mantan Panglima ABRI itu akan segera pulang ke rumahnya," tulis siaran pers itu.

Kunjungan ini merupakan realisasi dari rencana Yudo yang pernah diungkapnya pada Rabu (21/12/2022). "Iyalah (ada rencana menjenguk). Kan beliau mantan Panglima TNI," ujar Yudo di Balai Samudra, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (21/12/2022).

Sebelumnya, pesan berantai yang mengabarkan Try Sutrisno meninggal dunia beredar di aplikasi perpesanan. Mantan Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Verry Surya Hendrawan menegaskan bahwa kabar wafatnya Try Sutrisno tidak benar atau hoaks. "Berita hoax yang beredar tentang Pak Try Sutrisno, TIDAK BENAR," kata Verry Surya Hendrawan kepada wartawan, Rabu (21/12/2022).

Verry mengaku saat ini tengah berada di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, menjenguk salah satu pendiri PKPI itu. Dia datang menjenguk bersama Staf Khusus Presiden yang juga mantan Ketum PKPI, Diaz Hendropriyono. "Saya saat ini mendampingi Pak Diaz Hendropriyono di RSPAD, menjenguk Pak Try Sutrisno," tegas.