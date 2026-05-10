Kondisi Terkini Marc Marquez Usai Lewatkan Balapan Le Mans

Juara dunia bertahan MotoGP Marc Marquez dipastikan absen pada MotoGP Prancis dan MotoGP Catalunya setelah mengalami retak tulang kaki kanan saat sprint race di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, Sabtu (9/5) malam WIB.

Pembalap Ducati Lenovo Team itu terjatuh saat sprint race MotoGP Prancis setelah kehilangan kendali atas motornya. Dalam tayangan ulang, kaki kanan Marquez terlihat sempat menghantam aspal sebelum ia terlempar dari Ducati Desmosedici yang dikendarainya.

Ducati kemudian mengonfirmasi bahwa pembalap berusia 33 tahun tersebut mengalami fraktur metatarsal kelima pada kaki kanannya sehingga dinyatakan tidak fit untuk tampil pada balapan utama MotoGP Prancis, Minggu, serta putaran MotoGP Catalunya pekan depan.

Tidak hanya menjalani operasi kaki, Marquez juga memastikan akan sekaligus menjalani operasi pada bahu kanannya yang sebelumnya sudah dijadwalkan setelah MotoGP Catalunya.

Marquez sebelumnya mengungkapkan masalah pada bahunya mulai terasa setelah MotoGP Jerez. Pemeriksaan medis menemukan adanya baut pada ligamen lateral bahu kanan yang berubah posisi dan menyentuh saraf radial.

Ia menyebut kondisi itu menjadi penyebab performanya tidak konsisten dan beberapa kali mengalami kecelakaan dalam beberapa seri terakhir.

Marquez juga menambahkan operasi pada bahunya hanya berupa prosedur pencopotan baut yang rusak sehingga proses pemulihannya diperkirakan tidak memakan waktu lama.

Marquez pertama kali menjalani operasi pemasangan pelat dan baut di bahu kanannya pada 2020 dan sejak saat itu beberapa kali menjalani prosedur lanjutan akibat komplikasi cedera.