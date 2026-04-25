Konflik dengan Gasperini, Claudio Ranieri Resmi Tinggalkan AS Roma

Kebersamaan Claudio Ranieri dengan AS Roma kembali menemui titik akhir. Pria berusia 74 tahun tersebut resmi meninggalkan jabatannya sebagai penasihat khusus klub menyusul perselisihan yang memanas dengan pelatih kepala saat ini, Gian Piero Gasperini.

Perseteruan ini bermula ketika Ranieri secara terbuka mengkritik sikap Gasperini yang kerap mengeluhkan pergerakan AS Roma di bursa transfer. Menghadapi konflik internal tersebut, pihak manajemen klub dengan tegas memilih untuk memihak Gasperini dan menyudahi kerja samanya dengan Ranieri.

"AS Roma mengonfirmasi bahwa hubungan dengan Claudio Ranieri telah berakhir," bunyi pernyataan resmi klub pada Jumat (24/4) waktu setempat.

"Klub ingin mengucapkan terima kasih kepada Claudio atas kontribusinya yang signifikan bagi Roma. Ia memimpin tim melalui masa yang sangat menantang dan kami akan selalu berterima kasih atas usahanya," tambah pernyataan tersebut.

Pihak manajemen I Giallorossi juga menegaskan komitmen dan dukungan penuh mereka terhadap proyek yang tengah dibangun bersama sang pelatih kepala saat ini.

"Seiring langkah kami menatap masa depan, arah kami sudah jelas. Klub ini kuat, dengan kepemimpinan yang solid dan visi yang terdefinisi. AS Roma akan selalu menjadi yang utama. Kami menaruh kepercayaan penuh pada jalan di depan di bawah asuhan Gian Piero Gasperini, dengan tujuan bersama untuk tumbuh, berkembang, dan memberikan hasil yang layak untuk sejarah kami."

Sempat Turun Gunung Selamatkan Klub

Keluarnya Ranieri menandai akhir dari masa baktinya yang singkat di pos manajemen klub. Sebelumnya, sosok karismatik ini sempat turun gunung dari masa pensiunnya untuk mengambil alih kursi kepelatihan AS Roma pada November 2024. Saat itu, ia masuk di tengah krisis saat Roma terpuruk di peringkat ke-12.

Berkat tangan dinginnya, I Giallorossi hanya menelan satu kekalahan di paruh kedua musim dan sukses finis di peringkat kelima, hanya terpaut satu poin dari batas aman zona kualifikasi Liga Champions.

Ranieri kemudian mengundurkan diri sebagai pelatih pada akhir musim lalu dan beralih peran menjadi penasihat khusus bagi pemilik klub asal Amerika Serikat. Ironisnya, dalam kapasitas tersebut, ia juga sempat terlibat langsung dalam proses penunjukan Gian Piero Gasperini sebagai suksesornya di kursi kepelatihan.

Saat ini, AS Roma masih berjuang keras di kompetisi Serie A. Mereka tengah menduduki peringkat keenam klasemen sementara dengan menyisakan lima pertandingan, tertinggal lima poin dari zona kualifikasi Liga Champions musim depan.