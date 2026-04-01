Konflik Rumah Tangga Clara Shinta, Pengacara Tegaskan tak Ada Senjata Laras Panjang

Ukuran Font Kecil Besar

Pengacara Sunan Kalijaga menanggapi perihal kabar adanya senjata laras panjang yang dimiliki oleh suami Clara Shinta, Muhammad Alexander Assad saat berseteru dengan Clara.

"Jadi yang katanya beredar di sosial media atau di pemberitaan online ada senjata laras panjang, saya katakan tidak benar. Tidak ada senjata api laras panjang, itu yang ada hanya mainan airsoft gun koleksi," ungkap Sunan di kawasan Jakarta Selatan, dikutip Rabu (1/4/2026).

Sementara itu, terkait klaim Clara Shinta soal tidak dinafkahi oleh Lexa, Sunan enggan mengomentari hal ini lebih jauh.

"Kalau (soal nafkah) itu saya no comment, karena saya tidak tahu seperti apa, bagaimana. Yang pasti saya mengenal sosok kawan saya Muhammad Alexander itu, dia adalah seorang pengusaha, orangnya baik," ujarnya.

Ia menegaskan bila dirinya sudah pasti akan berteman dengan seseorang yang tidak pelit dan pernah memberikannya pekerjaan.

"Orang boleh cerita, oh dia konglomerat, dia kaya tapi belum pernah traktir saya, belum pernah ngasih pekerjaan, belum pernah ngasih duit, saya enggak anggap dia orang kaya atau orang apalah. Tapi kebetulan suaminya Clara ini buat saya pribadi adalah orang yang baik, orang enggak pelit, orang yang bertanggung jawab, orang yang royal," papar Sunan.

Sebelumnya, selebgram Clara Shinta sempat mengunggah sebuah video singkat melalui akun Threads pribadinya yang menampilkan suaminya, Muhammad Alexander Assad memiliki sebuah senjara laras panjang.

Video ini diunggah dengan caption yang membuat netizen cukup khawatir, di tengah perseteruan keduanya.

"Benar-benar takut aku, keselamatan aku. Tolong, entah siapa yang kasih izin," kata Clara.