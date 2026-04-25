Kongo Gumi, Perusahaan Berusia 1.400 Tahun yang Berdiri Sejak Zaman Nabi Muhammad

Sejarah Kongo Gumi, perusahaan tertua di dunia

Ukuran Font Kecil Besar

Ketangguhan sebuah perusahaan biasanya diukur dari kekuatan finansial yang dimiliki, namun bagi Kongo Gumi, kunci terbesarnya terletak pada nilai-nilai leluhur.

Kongo Gumi meraih rekor sebagai perusahaan tertua di dunia yang berusia lebih dari 1.400 tahun.

Perusahaan ini didirikan oleh seorang ahli kayu yang diundang oleh Pangeran Shotoku Taishi untuk membangun sebuah kuil Buddha di Jepang.

Meski telah menyelesaikan tugasnya, ia memutuskan menetap di Jepang agar bisa merawat bangunan kuil yang dirancangnya sambil mendirikan usaha yang bergerak di bidang konstruksi kayu.

Kisah Awal Berdirinya Kongo Gumi

Kuil Seiganto-ji (Foto: worksthatwork)

Sejarah berdirinya Kongo Gumi dimulai pada tahun 578 masehi, di saat suku-suku Jermanik masih berperang memperebutkan sisa0sa Kekaisaran Romawi dan Nabi Muhammad baru berusia delapan tahun di Mekkah.

Pangeran Shotoku Taishi yang berkuasa saat itu ingin mendirikan sebuah kuil Buddha pertama,Shitenno-ji di Jepang.

Namun, mayoritas warga Jepang kala itu masih beragama Shinto dan tidak memiliki miyadaiku (tukang kayu ahli kuil Buddha), sang pangeran mempekerjakan tiga ahli dari Baekje (wilayah di Korea), salah satunya adalah Shigetsu Kongo.

Di masanya, Shigetsu Kongo dikenal sebagai ahli teknik konstruksi yang keahliannya terkenal di Asia Timur.

Sebagai informasi, bangunan kuil tersebut dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan menggunakan balok kayu yang dipotong sedemikian rupa agar bisa saling mengunci satu sama lain.

Itulah sebabnya, Shigetsu Kongo memutuskan menetap agar bisa memelihara dan membangun ulang kuil Shitenno-ji yang berkali-kali hancur akibat perang dan bencana alam.

Sejak saat itu, Shigetsu Kongo mendirikan usaha konstruksi yang berfokus pada arsitektur religius. Usaha itu diteruskan secara turun-temurun hingga usianya lebih dari 1.400 tahun.

Sekilas tentang Perusahaan Kongo Gumi

Foto karyawan Kongo Gumi pada awal abad ke-20 (Foto: via Wikipedia)

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Kongo Gumi adalah perusahaan konstruksi yang didirikan oleh Shigetsu Kongo, sang ahli kayu.

Berdiri sejak tahun 578 Masehi, rahasia umur panjang perusahaan ini pernah diungkapkan oleh pemimpin generasi ke-32, Yoshisada Kongo, melalui pedoman hidup bernama Shokuke kokoroe no koto (Pengetahuan Keluarga tentang Perdagangan) yang berisi 16 aturan keluarga, di antaranya:

Berpakaian sederhana dan sesuai status.

Minum alkohol secukupnya.

Memperlakukan orang lain dengan hormat.

Memberikan penawaran harga yang paling jujur dan murah.

Untuk menjaga warisan kualitas dan citra perusahaan, Kongo Gumi menerapkan sistem kepegawaian yang sangat sulit.

Seorang pekerja baru wajib menjalani masa magang selama 10 tahun untuk memantapkan teknik dasar dan 10 tahun tambahan untuk diakui sebagai ahli kayu.

Untuk bisa bersaing dengan perusahaan baru, Kongo Gumi juga terbuka terhadap inovasi dan penggunaan teknologi.

Bahkan di bidang ahli kayu tradisional, mereka menjadi perusahaan pertama yang berani menggabungkan struktur kayu tradisional dengan beton, serta menggunakan perangkat lunak CAD untuk merancang desain.

Dalam hal kepemimpinan, keluarga Kongo menerapkan sistem yang adil.

Takhta perusahaan tidak selalu jatuh ke tangan anak sulung laki-laki. Jika ahli waris utama dinilai tidak kompeten, kepemimpinan dapat dialihkan kepada saudara laki-laki atau bahkan menantu laki-laki yang bersedia mengambil nama keluarga Kongo.

Bahkan dalam catatan sejarahnya, Kongo Gumi pernah dipimpin oleh wanita, yaitu Yoshie, yang mengambil alih tanggung jawab setelah suaminya, pemimpin ke-37, Haruichi Kongo, mengakhiri hidup akibat tekanan berat krisis ekonomi.

Sayang, kepemimpinan keluarga Kongo di perusahaan berakhir di tangan Toshitaka Kongo.

Efek dari “gelembung ekonomi” Jepang yang pecah pada tahun 1990-an, membuat perusahaan mengalami krisis keuangan terparah.

Dalam keadaan terpaksa, Toshitaka Kongo melepas perusahaan keluarga kepada Takamatsu Kensetsu pada tahun 2006.

Meski kini telah berada di bawah naungan korporasi besar, nilai-nilai dan jiwa Kongo Gumi tetap dipertahankan.

Bahkan setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulan, lebih dari 120 tukang kayu Kongo berkumpul untuk melaksanakan upacara doa singkat, mengenang Pangeran Shotoku dan berterima kasih atas sejarah panjang berdirinya perusahaan.