Kongres Parlemen GSF 2026 Brussels: Dunia Harus Seret Israel ke Mahkamah Internasional!

Ilustrasi jalannya sidang Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. [foto: justpeacethehague.com]

Ukuran Font Kecil Besar

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, meminta seluruh negara untuk segera menyeret Zionis Israel ke Mahkamah Internasional. Langkah itu dinilai jadi salah satu jalan agar rakyat Palestina dapat meraih kemerdekaan di tanah mereka sendiri.

Hal ini disampaikan Sudarnoto di sela-sela kegiatan Konferensi Global Sumud Parlemen yang berlangsung di Brussels, Belgia, Kamis (23/4/2026).

Bagi Sudarnoto, kongres yang merupakan gerakan masyarakat atau civil society memiliki peran penting dalam mendorong tekanan global.

“Karena itu, kekuatan civil society kami ini menyadarkan kepada para politisi, menyadarkan kepada pemerintah agar kembali kepada hati nurani, menggerakkan perdamaian dunia, dan kemudian mendorong berlakunya Mahkamah Internasional untuk menghukum Israel dan memerdekakan Palestina," kata Sudarnoto dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

"Mendukung perjuangan Palestina, melepaskan dari cengkeraman Israel. Jadi ini sangat penting sekali. Majelis Ulama Indonesia ini sangat terhormat menjadi bagian dari gerakan yang sangat penting ini," ujarnya melanjutkan.

Lebih lanjut, Sudarnoto juga menjelaskan terkait kegiatan Kongres Parlemen GSF 2026 yang turut diwarnai aksi long march.

Ia memaparkan, pertemuan tersebut diikuti berbagai elemen mulai dari civil society, masyarakat luas, hingga anggota parlemen untuk membahas isu-isu strategis terkait Palestina.

"Ya, pertama, pertemuan Global Sumud, kongres tadi yang diikuti oleh banyak, wakil-wakil dari civil society, segenap masyarakat, dan juga anggota parlemen untuk membahas isu-isu yang sangat strategis, isu-isu yang sangat penting dalam kaitannya dengan upaya kita semua untuk mendesakkan kepada masyarakat dunia agar Israel segera diseret ke pengadilan internasional,"

Ia menambahkan, dorongan terhadap kemerdekaan Palestina menjadi fokus utama yang terus diperjuangkan melalui penguatan solidaritas internasional.

"Yang juga sangat penting adalah mendorong, Palestina segera merdeka. Nah, ini adalah salah satu bentuk upaya-upaya yang, yang telah dilakukan dan menyempurnakan serta memperkokoh solidaritas internasional, sehingga gerakan-gerakan kita untuk membela Palestina bisa dilakukan secara efektif,"

Selain memperkuat civil society, forum tersebut juga menjadi sarana untuk mendorong pemerintah di setiap negara, yang dinilai belum maksimal dalam menyelesaikan persoalan Palestina.

"Karena itu, upaya-upaya ini menjadi sangat strategis," ungkapnya.

Sudarnoto menyebut, aksi long march di depan parlemen menjadi simbol penting atas kondisi demokrasi yang dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya dalam merespons isu Palestina.