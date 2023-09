Konser Dream Theater di Solo Targetkan 10 Ribu Penonton

Grup band Dream Theater akan menghibur para penggemarnya di Indonesia dengan menggelar konser di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada 10 Agustus 2022.

Kabar ini disebar melalui akun Instagram @dreamtheaterofficial, "Dengan senang hati kami mengumumkan kembalinya ke Indonesia pada 10 Agustus 2022 yang pasti akan menjadi pertunjukan epik di @manahan_stadium di Surakarta!" tulisnya.

Kedatangan grup band rock asal Amerika Serikat itu disponsori oleh Rajawali dan menargetkan 10 ribu penonton di area parkir A dan B Stadion Manahan, Solo nanti.

Bagi penggemar yang hendak menyaksikan konser tersebut bisa membeli tiket secara online melalui tiketapasaja.com sejak hari ini, Jumat (1/7/2022). Adapun tiket dijual mulai harga Rp750 ribu sampai Rp1,5 juta.

Untuk tiket Festival A dibanderol Rp1 juta dan tiket Festival B Rp750 ribu. Sedangkan untuk tiket on the spot Festival A dan B dijual sama yakni Rp1,5 juta.

Dream Theater merupakan grup band rock yang digawangi James LaBrie, John Myung, John Petrucci, Jordan Rudess, dan Mike Mangini. Konser tahun ini mengusung tema The Top of The World Tour yang tentunya akan memanjakan penggemar sekaligus mengenang masa lalu di era 1990-an.