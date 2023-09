Konser Epik High di Jakarta Sukses Kembalikan Nostalgia High Skool

Epik High akhirnya kembali ke Jakarta. Grup Original Gangster alias OG hip hop asal Korea Selatan ini terakhir kali mampir ke Jakarta pada 2020 lalu. Kini mereka kembali untuk mengadakan konser Epik High secara tunggal.

Dipromotori oleh CK Star Entertainment, acara yang diadakan di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka pada Sabtu, 16 Juli 2022 itu berjalan dengan meriah. Dihadiri oleh fans yang datang dari berbagai kota di Indonesia, ruang konser pun dipenuhi teriakan antusias dari penonton.

Foto di Konser Epik High

Sapaan hangat di konser Epik High

Grup yang beranggotakan Tablo, Mithra Jin dan DJ Tukutz itu tampil dengan sangat casual. Hanya dengan properti satu set alat DJ dengan meja yang ditutupi kain bertuliskan Epik High, ketiga grup tampak santai menikmati penampilan mereka.

"Terima kasih kalian selalu menyambut kami dengan hangat, kami berterima kasih akan hal itu," ujar Tablo, sebagai rapper sekaligus leader Epik High, dari atas panggung. Teriakan antusias pun menyambut sapaan itu.

Berlanjut dengan tanya jawab sederhana namun mengena bagi para High Skool (sebutan fans Epik High). Misalnya saat Mithra Jin mengatakan bahwa ia rindu dengan Indonesia, khususnya rindu dengan makanan dan keindahan alam Indonesia.

Lagu nostalgia hingga kekinian

Sapaan hangat tentu saja menjadi hal yang menyenangkan, tetapi lebih menyenangkan saat Epik High dengan epiknya membawakan lagu-lagu andalan mereka dari berbagai zaman. Maklum saja. grup veteran ini sudah debut sejak 2003 lalu.

Tidak heran jika lagu-lagu mereka pun sudah sangat banyak dan bervariasi. Di malam itu, konser Epik High diwarnai dengan lagu andalan dari tahun yang berbeda-beda. Walaupun memang lebih banyak lagu yang berasal dari album teranyar mereka yang bertajuk Epik High is Here Part 2. Di antaranya lagu berjudul Here dan Prequel.

Selain itu, Super Rare, salah satu lagu yang paling banyak mendapat sambutan hangat pun ikut dibawakan. Bahkan Tablo memberikan beberapa kalimat pengantar sebelum membawakan lagu Super Rare.

"Kita memang bukan yang paling sempurna atau yang paling serba segalanya, tetapi yang pasti setiap dari kita adalah makhluk yang 'Super Rare'," ungkap Tablo yang langsung lanjut membawakan lagu tersebut.

Sementara single lawas seperti High Technology, One, hingga Love Love Love berada di set list malam itu. Meski lagu-lagu tersebut telah rilis sebelum 2010, tetap banyak yang sing along bersama anggota Epik High.

Aksi panggung di konser Epik High yang menghibur

Jelang berakhirnya konser Epik High di Jakarta, para member berhenti bernyanyi di tengah lagu Born Hater. Mereka tiba-tiba mengeluarkan sebuah kaos putih yang bertuliskan Jakarta dan ada tanda tangan ketiga anggota Epik High.

Kemudian, mereka meminta penonton untuk berteriak sebagai aba-aba sebelum Mithra Jin, anggota Epik High, melempar kaos itu ke arah penonton. Dengan nada bercanda, Tablo meminta penonton untuk tidak saling merebut kaos tersebut.

"Kalau kaos ini meluncur ke arahmu, dan kamu sadar kamu memiliki tenaga yang besar, tolong jangan serang orang yang ada di dekatmu demi mendapatkan kaos ini. Karena sesungguhnya harga kaos ini cukup murah," ujar Tablo yang memancing tawa penonton.

Kerennya, penonton pun menuruti kata-kata Tablo. Saat kaos dilemparkan ke arah penonton, orang-orang tidak langsung berebut mengejar kaos tersebut. Siapapun fans yang mendapatkannya pasti merasa senang, karena kondisi tidak rusuh, aman terkendali.

Usai memberikan kaos, mereka kembali menyelesaikan lagu Born Hater, dan mengucapkan perpisahan pada penonton. Salah satu yang menarik juga di konser kali ini adalah terlibatnya DJ Tukutz sebagai rapper dan penyanyi.

Tak hanya sibuk di meja DJ, ia pun ikut mengisi beberapa bagian, salah satunya mengisi bagian B.I di lagu Born Hater. Di mana lagu tersebut aslinya, featuring dengan beberapa rapper lainnya, termasuk B.I mantan leader boy band iKon.