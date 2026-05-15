Catat Harga Tiketnya! Westlife Rayakan 25 Tahun Karier dengan World Tour di GBK 23 Januari 2027

Grup Vokal Legendaris Dunia Westlife akan menggelar konser megah bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 23 Januari 2027.

Grup vokal legendaris asal Irlandia, Westlife, dipastikan akan menggelar konser megah bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 23 Januari 2027.

Kabar tersebut diumumkan melalui video yang diterima Inilah.com, Jumat (15/05/2026), menampilkan kemegahan Stadion GBK serta aksi panggung emosional salah satu personel Westlife.

“Ini akan menjadi luar biasa, guys, di tahun 2027. Semua lagu hits bersama kalian, para penggemar terbaik di dunia. Dan selalu, aku cinta kamu," kata westlife yang terdiri dari Nicky Byrne, Shane Filan, dan Kian Egan dalam video pendek tersebut.

Dalam video itu juga terpampang jelas tulisan “Saturday, 23 January 2027 – Gelora Bung Karno Main Stadium”, yang langsung disambut antusias para penggemar di Indonesia.

Konser ini menjadi bagian dari perayaan 25 tahun perjalanan karier Westlife di industri musik dunia.

Grup yang dikenal lewat deretan lagu hits seperti My Love, Flying Without Wings, hingga You Raise Me Up itu diprediksi akan menghadirkan pertunjukan nostalgia penuh kenangan bagi para penggemarnya.

Indonesia dikenal sebagai salah satu basis penggemar terbesar Westlife di Asia. Tak heran, pengumuman konser di GBK langsung memicu euforia di media sosial dan membuat para penggemar mulai bersiap berburu tiket sejak jauh hari.

Dengan kapasitas besar dan atmosfer megah Stadion Utama GBK, konser anniversary ini diperkirakan akan menjadi salah satu pertunjukan musik internasional paling dinantikan pada 2027.

Targetkan 50 Ribu Penonton

Promotor menargetkan 50 ribu penggemar Westlife akan memadati Stadion Utama GBK pada awal tahun 2027 mendatang.

Tiket dijual mulai dari Rp850.000 hingga Rp2.750.000. Harga tersebut belum termasuk pajak dan biaya administrasi. Tiket pre-sale akan tersedia untuk Promotor Presale, 21 dan 22 Mei 2026 (mulai pukul 10.00–23.59 WIB), dan Penjualan untuk Umum dimulai Sabtu, 23 Mei 2026 pukul 10.00 WIB.

Berikut harga tiket konser Westlife 25: The Anniversary World Tour 2027 Stadium Show di Jakarta:

VIP Package: Rp2.750.000

Cat 1 (A dan B): Rp2.500.000

Cat 2 (A dan B): Rp2.250.000

Cat 3 (A dan B): Rp1.850.000

Cat 4 (A dan B): Rp1.450.000

Cat 5 (A dan B): Rp1.250.000

Cat 6 (A dan B): Rp850.000

Pemegang tiket VIP akan mendapatkan berbagai benefit eksklusif. Selain satu tiket duduk kategori VIP, penonton juga akan memperoleh merchandise spesial Westlife, akses jalur khusus merchandise, VIP laminate dan lanyard eksklusif, serta photocard eksklusif yang disiapkan khusus untuk pemegang tiket VIP.