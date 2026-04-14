Konsisten Jalankan Transformasi Bisnis, Bank Jakarta Lokomotif Ekonomi Ibu Kota

Pegawai Bank Jakarta tengah melayani nasabah. (Dok. Bank Jakarta).

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo, menegaskan konsistensi perseroan untuk berfokus melanjutkan agenda transformasi di tengah realitas lanskap industri perbankan yang berubah cepat.

Langkah itu, kata dia, sangat penting untuk terus diimplementasikan seiring perubahan perilaku nasabah, perkembangan teknologi, dan kompetisi yang semakin terbuka serta agresif.

“Ekspektasi terhadap Bank Jakarta semakin tinggi, sehingga dalam kondisi seperti ini tidak ada pilihan lain selain berubah secara berkelanjutan,” kata Agus di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Agus meyakini pentingnya transformasi bisnis di tengah perubahan lanskap industri perbankan yang semakin kompetitif dan berbasis teknologi. Transformasi tersebut difokuskan pada penguatan inovasi layanan, adaptasi terhadap perubahan perilaku nasabah, serta peningkatan kapabilitas digital untuk memperluas peran sebagai enabler pertumbuhan ekonomi Jakarta.

“Percepatan transformasi menjadi kebutuhan mendesak di tengah ekspektasi publik yang terus meningkat terhadap industri perbankan. Ekspektasi terhadap Bank Jakarta semakin tinggi, sehingga dalam kondisi seperti ini tidak ada pilihan lain selain berubah secara berkelanjutan,” ujar Agus.

Ia menjelaskan, transformasi dilakukan sebagai respons terhadap dinamika industri yang ditandai oleh perkembangan teknologi, perubahan pola konsumsi layanan keuangan, serta kompetisi yang semakin terbuka. Bank Jakarta juga berupaya memperkuat fondasi bisnis agar tetap relevan dalam ekosistem keuangan modern.

Kini, lanjutnya, kerja keras seluruh insan Bank Jakarta membuahkan berbagai capaian positif. Salah satunya adalah penghargaan Top BUMD Awards 2026 dari Majalah Top Business bersama Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) dan sejumlah lembaga independen di Jakarta.

“Menjadi sebuah kebanggaan bagi kami untuk dapat terus memberikan layanan terbaik dan berkontribusi terhadap pembangunan Kota Jakarta,” ujar Agus.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian yang objektif dan komprehensif terhadap aspek kinerja bisnis, inovasi, tata kelola, serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah dari lebih dari 1.170 BUMD di seluruh Indonesia.

Sekretaris Perusahaan (Sekper) Bank Jakarta, Arie Rinaldi, mengatakan capaian ini akan menjadi pendorong Bank Jakarta untuk memperkuat fondasi dalam rangka melanjutkan transformasi menjadi bank yang inovatif dan adaptif.

“Melalui berbagai langkah inisiatif, Bank Jakarta optimistis dapat terus berakselerasi dan mengambil peranan lebih besar dari sekadar bank, yakni enabler pertumbuhan Jakarta sebagai kota global,” tutup Arie.