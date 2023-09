Deretan Konspirasi Area 51 yang Misterius, Alien Nyata?

“What happens in Vegas, stay in Vegas,” sebuah kalimat yang sangat cocok disematkan untuk Area 51.

Berlokasi di Groom Lake di tengah Gurun Groom, Nevada Selatan, Area 51 dikenal sebagai tempat Pangkalan Angkatan Udara AS. Lokasi ini memang dipilih untuk menguji pesawat U-2 Angkatan Udara dan melatih pilot, menurut CIA.

Tidak ada yang aneh dengan hal ini, sampai muncul sebuah kabar yang mengatakan bahwa ada objek yang tidak diketahui atau Unidentified Flying Objects (UFO) muncul di tempat ini.

Sejak saat itu, banyak teori konspirasi Area 51 yang mengatakan bahwa area ini digunakan untuk menguji teknologi alien dan teori aneh lainnya yang bermunculan hingga saat ini.

Pasalnya, keberadaan Area 51 sangat dirahasiakan selama bertahun-tahun, bahkan masyarakat umum tidak dapat mengunjungi lokasi ini. Maka dari itu, banyak kabar burung yang berseliweran mengenai lokasi yang misterius ini.

Deretan Konspirasi Area 51

Berikut adalah beberapa konspirasi Area 51 yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan banyak orang. Simak daftar teori konspirasinya di bawah ini:

1. Pesawat luar angkasa jatuh di Roswell dan dibawa ke Area 51

Photo: Getty Images

Konspirasi Area 51 yang pertama bermula dari sebuah kecelakaan pesawat yang berbentuk disc jatuh di Roswell pada tahun 1947. Kecelakaan ini memicu sejumlah rumor dan teori baru tentang objek tersebut, yang digambarkan sebagai pesawat mata-mata Rusia di dalam buku yang berjudul; “Area 51: An Uncensored History”.

Berdasarkan laporan tahun 1945, Horten bersaudara, perancang pesawat terbang dari Jerman menyertakan foto pesawat yang berbentuk seperti parabola.

Dua tahun kemudian, tepatnya setelah tragedi jatuhnya pesawat asing di New Mexico, Counter Intelligence Corps mulai mencari keberadaan Horten bersaudara untuk mencari fakta di balik kebenaran objek tersebut. Namun, hingga kini pencarian tersebut belum ada kabar terbaru.

2. Pusat teori konspirasi bermunculan

Area 51 diklaim sebagai tempat untuk menguji senjata nuklir dan pelatihan militer. Namun, pernyataan itu mulai dipertanyakan saat Roswell Daily Record menulis artikel yang berjudul ”RAAF Menangkap Piring Terbang di Peternakan Wilayah Roswell”.

Mendengar hal itu, militer AS langsung mengklaim bahwa benda tak dikenal tersebut hanyalah sebuah balon cuaca. Namun, banyak teori konspirasi yang kekeh menyatakan bahwa pesawat itu adalah UFO yang dikomandani oleh sesosok alien berwarna ‘abu-abu’ bermata besar di dalamnya.

Sampai akhirnya, Angkatan Udara AS merilis laporan dengan narasi yang lebih lengkap pada September 1994 atau 47 tahun kemudian. Dalam laporan tersebut menyatakan bahwa bangkai pesawat itu adalah balon, tapi bukan balon cuaca melainkan balon pemantau atom untuk mendeteksi ledakan uji coba nuklir yang jauh.

3. Area 51 disebut merekayasa keberadaan UFO

Setelah rumor pesawat balon yang menggemparkan seluruh masyarakat di tahun 1947, muncul rumor baru lagi yang keluar di tahun 1980-an.

Pada saat itu, seorang pria yang bernama Bob Lazar muncul di stasiun televisi Las Vegas yang mengaku bekerja di sebuah organisasi misterius bernama S-4, yang berlokasi dekat dengan Area 51.

Dalam pengakuannya, Lazar diminta untuk merekayasa kejadian piring terbang yang jatuh. Pernyataannya ini menimbulkan kehebohan masyarakat, sampai akhirnya sebuah fakta menemukan bahwa Lazar memalsukan semua pengakuannya.

Bukan hanya pekerjaan saja, tetapi dia juga memalsukan latar belakang hidupnya. Lazar mengaku bahwa dia lulusan sarjana dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan California Institute of Technology (Caltech).

Kisah tentang Robert Lazar ini dijadikan sebuah film dokumenter Netflix (2018) yang berjudul “Bob Lazar: Area 51 & Flying Saucers.”

4. Makhluk luar angkasa disandera di Area 51

Ilustrasi: iStockPhoto

Masih berhubungan dengan pesawat luar angkasa, banyak para ahli teori konspirasi Area 51 meyakini militer AS menyandera makhluk alien asli di sana.

Dalam film dokumenter Netflix 2018 yang disebutkan sebelumnya, Lazar mengatakan bahwa dia pernah berjalan menyusuri lorong di gedung S-4. Tak lama, ia menemukan sosok makhluk luar angkasa yang berwarna abu-abu kecil di antara dua pria berjas lab melalui jendela kecil.

5. Otopsi alien

Para ahli teori konspirasi juga percaya bahwa pesawat luar angkasa yang jatuh di Roswell, N.M pada tahun 1947, terdapat alien di dalamnya. Sosok alien tersebut dikatakan sudah meninggal dan dibawa ke Area 51 untuk diotopsi.

Pada pertengahan 1990-an, muncul sebuah film hitam-putih menampilkan tim ilmuwan dan dokter yang melakukan prosedur otopsi kepada salah satu makhluk itu di TV. Tak lama setelah film ini tayang, produser mengaku bahwa mereka memalsukan adegan otopsi tersebut.

6. Menyimpan helikopter hitam misterius

Sudah menjadi rahasia umum kalau Area 51 digunakan untuk menguji pesawat rahasia, termasuk pesawat mata-mata, SR-71 Blackbird.

Namun, para ahli teori konspirasi sangat percaya bahwa pangkalan militer AS itu juga menjadi markas helikopter hitam milik pemerintah.

Helikopter hitam yang dimaksud ini pertama kali muncul dalam sebuah berita di tahun 1970-an. Helikopter ini dikaitkan dengan kegiatan pelepasan bahan kimia beracun di berbagai lingkungan dan kegiatan rahasia lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah AS.

7. Pusat kontrol cuaca

Teori konspirasi aneh lainnya menyebutkan bahwa Area 51 menjadi pusat pengendali cuaca di bawah arahan pemerintah AS.

Proyek penelitian modifikasi cuaca ini memang sempat diajukan oleh pemerintah, namun berdasarkan laporan National Science Foundation menyatakan tidak ada bukti bahwa penelitian ini dilakukan di Area 51.

8. Menyimpan pesawat luar angkasa atau UFO

Terakhir, banyak ahli teori konspirasi yang mengatakan bahwa Area 51 menangkap dan menyimpan pesawat luar angkasa atau UFO untuk diteliti.

Kenyataannya, file yang di deklasifikasi (kerahasiaannya terungkap) pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa pangkalan militer hanya menguji pesawat tempur MiG Soviet yang ‘diperoleh secara diam-diam’ selama Perang Dingin di tahun 1970-an.

Proyek penelitian pesawat ini mereka sebut dengan “HAVING THE Doughnut, HAVING THE DRILL, and HAVING THE FERRY”.

Sampai saat ini, masih belum ada masyarakat umum yang berani menyusup ke Area 51. Terlebih lagi, di sekitar lokasi tempat ini, Angkatan Udara AS sudah memasang papan peringatan “Area 51 adalah area pelatihan terbuka untuk Angkatan Udara AS, dan akan mencegah siapapun yang mencoba datang ke kawasan tempat kami berlatih.”

Melihat pengawasan dan penjagaan yang ketat, sepertinya fakta kebenaran teori konspirasi Area 51 di atas tidak akan terungkap sampai kapanpun.