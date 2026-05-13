Konstruksi Korupsi Proyek Chromebook Kuat, Nadiem Harus Dipenjara

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menilai konstruksi korupsi dalam proyek pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) 2019-2022 kuat.

Karena itu, Ketua MAKI, Boyamin Saiman, menegaskan eks Mendikbudristek, Nadiem Makarim harus diputus bersalah dalam kasus pengadaan laptop Chromebook tersebut.

"Ini yang lain-lain sudah dihukum penjara, mestinya Nadiem Makarim juga dihukum penjara karena konstruksinya, kalau versi saya, itu ada dugaan korupsinya kuat, gitu," kata Boyamin kepada inilah.com, Rabu (13/5/2026).

Boyamin juga menyindir terkait peralihan status penahanan Nadiem menjadi tahanan rumah. Namun dia mengaku tak mau berspekulasi.

Dia hanya menegaskan bahwa penahanan Nadiem harus dikembalikan seperti semula ketika yang bersangkutan sudah sehat.

"Meskipun sebenarnya, ya, nyatanya selama ini lancar-lancar saja sih, tapi kan ya kadang-kadang tidak bisa hadir karena sakit lagi kan gitu. Ya sepanjang nanti kalau sudah sehat ya harus ditahan lagi kalau versi saya gitu, untuk keadilan, sampai adanya putusan," ucap Boyamin.

Sebelumnya, pakar hukum Hudi Yusuf menilai ada keanehan atas perubahan status penahanan tersebut.

Menurutnya, tingkat keseriusan pemberantasan korupsi dapat dilihat dari sikap penegak hukum terhadap para pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

“Menurut saya, ini suatu keanehan apabila tahanan korupsi mendapat keringanan menjadi tahanan rumah apabila tidak ada sesuatu yang sangat penting yang tidak mungkin dapat dilakukan pada tahanan,” kata Hudi Yusuf kepada Inilah.com, Rabu (13/5/2026).

Seperti diketahui, status penahanan Nadiem selaku terdakwa kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek 2019–2022 resmi berubah menjadi tahanan rumah sejak Selasa (12/5/2026).

Selama menjadi tahanan rumah, Nadiem wajib berada di kediamannya selama 24 jam dalam tujuh hari, kecuali untuk kebutuhan medis, operasi, atau menghadiri persidangan.