Konten Kreator Ini Kaget Kapal Indonesia Krunya Orang India Semua!

Ukuran Font Kecil Besar

Konten kreator asal Indonesia @andrianumar, membagikan momen kaget sekaligus miris saat dirinya yang sedang berlayar, bertemu dengan kapal tanker GMT Gamsunoro milik Pertamina di Selat Hormuz.

Kapal GMT Gamsunoro pada tanggal 18 April, terpantau melempar jangkar pasca kembali ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran.

Dalam video yang dibagikan, @andrianumar mencoba melakukan kontak dengan GMT Gamsunoro untuk sekadar menanyakan kabar sesama pelaut Indonesia.

Momen panggilan radio itu direkam oleh handphone, dengan percakapan bahasa Inggris, Rian Zele menemukan fakta mengejutkan bahwa seluruh awak kapal GMT Gamsunoro, merupakan Warga Negara India, alias tidak ada WNI-nya!.

Rian kaget dan sedikit kecewa, kapal milik salah satu perusahaan pelat merah Indonesia, namun tidak ada warga negara Indonesia yang mengemudikannya di perairan internasional.

"Karena aku berharap ada orang indonesia. Syok pasti!" kata Rian dalam video unggahannya di Instagram.

"Sebagai putra bangsa pasti kecewa."

Postingan Rian ini pun mendapat respons dari ratusan warganet di kolom komentar. Banyak yang mendukung langkah nasionalis Rian, akan tetapi banyak juga yang sedih mengetahui fakta bahwa kapal GMT Gamsunoro milik Pertamina rupanya diawaki WN India seluruhnya.