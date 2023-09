Kookmin Bank Hong Kong Beri Pinjaman Rp3 Triliun ke KB Bukopin

Kookmin Bank Hong Kong Branch memberi fasilitas pinjaman sebesar Rp3 triliun kepada PT Bank KB Bukopin (BBKP). Pinjaman ini untuk memperkuat modal pelengkap (Tier II) bagi perseroan.

Pinjaman subordinasi ini berdurasi 7 tahun dengan bunga 8,52 persen. Kedua belah pihak telah teken pada 29 Juni 2022. Realisasi penerimaan pinjaman sendiri pada 30 Juni 2022.

Kookmin Bank Hong Kong merupakan cabang Kookmin Bank Co. Ltd yang notabene pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 67 persen per Mei 2022.

Pinjaman ini nantinya akan BBKP gunakan untuk mendongkrak, memperkuat modal, dan mendukung rencana bisnis yang harus mengambil langkah konkret. Selain itu, dana ini juga untuk meningkatkan modal pelengkap salah satu langkah strategis yang diambil perseroan.

"Transaksi ini bentuk dukungan Kookmin Bank Hong Kong," tulis Seng Hyup Shin, Direktur Bank KB Bukopin.

Menyusul transaksi itu, perseroan memproyeksikan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) aktual 5,31 persen, selisih kenaikan rasio kecukupan likuiditas alias liquidity coverage ratio (LCR) 38,76 persen, dan selisih kenaikan rasio alias net stable funding ratio (NSFR) sebesar 5,77 persen.