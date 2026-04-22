Kopdes Merah Putih Buka Lowongan 30.000 Manajer, Purbaya Belum Tahu Gajinya dari Mana

Pemerintah resmi membuka 30.000 lowongan kerja (loker) untuk posisi manajer program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Nantinya, mereka akan mengelola Kopdes Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan.

Namun, ada pernyataan yang mengejutkan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Dia mengaku belum mengetahui skema pembayaran gaji pegawai Kopdes Merah Putih tersebut, apakah menggunakan APBN atau tidak.

"Koperasi enggak. Koperasi saya enggak tahu, tapi yang saya bayar ke koperasi kan hanya cicilan Rp40 triliun per tahun itu. Yang lain, saya enggak tahu," ujar Purbaya usai acara Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero/SMI) di Ayana MidPlaza, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Dalam hal ini, pemerintah hanya menyiapkan anggaran sekitar Rp40 triliun per tahun untuk membayar cicilan atas kredit pembiayaan Kopdes Merah Putih. Operasional Kopdes Merah Putih berasal dari kredit perbankan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang disalurkan lewat PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).

"Enggak tahu nanti saya pastikan, tapi yang saya tahu saya hanya bayar cicilan sekian puluh triliun setiap tahun sampai enam tahun ke depan gitu," kata dia.

Sebagai informasi, pemerintah resmi membuka pendaftaran manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan kampung nelayan sejak 15 April 2026.

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan pemerintah masih mengkaji skema upah untuk 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Hingga kini, kata dia, besaran dan mekanisme gaji belum diputuskan, meski dipastikan tidak berkaitan dengan skema pembiayaan koperasi melalui pinjaman bank. Sumber gaji manajer itu bukan berasal dari fasilitas pembiayaan Rp3 miliar per unit Kopdes Merah Putih yang diatur pemerintah. "Enggak, di luar (pinjaman Rp3 miliar). Nanti ada skemanya lagi," ujar Menkop Ferry di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (20/4).

Sementara Wakil Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Tedi Bharata, menegaskan bahwa skema penggajian manajer Kopdes Merah Putih masih dalam pembahasan dan akan mengikuti aturan ketenagakerjaan, seiring status manajer sebagai pegawai kontrak dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

"PKWT kan ada aturannya. Kita enggak bisa asal memberikan gaji. Jadi don't worry, enggak usah terlalu, karena tentu ini lagi dibahas juga terkait dengan gaji," kata Tedi.

Saat ini, kata Tedi, pemerintah lebih memprioritaskan kualitas kandidat yang direkrut ketimbang nominal gaji. Manajer Kopdes dituntut memiliki karakter kewirausahaan dan kemampuan membangun jejaring usaha di tingkat desa.

"Jadi orang-orang yang punya karakter yang entrepreneurship, jadi businessman. Karena akan banyak ketemu dengan vendor, ketemu dengan BUMN, ketemu dengan para pelaku usaha di desa," ujarnya.