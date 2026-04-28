Korban Kecelakaan KA di Bekasi Timur Bertambah, 15 Orang Meninggal dan 88 Dirawat

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada wartawan di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026).(Foto: inilah.com/Syahidan)

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan perkembangan terbaru terkait insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek rute Jakarta–Surabaya dan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.

Hingga Selasa (28/4/2026) pukul 13.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak 15 orang. Sementara itu, 88 korban lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat kecelakaan tersebut.

“Update sampai dengan jam 13.00 WIB tadi ada 15 orang yang meninggal dunia, 88 orang yang masih dirawat, termasuk ada tiga yang tadinya terjepit bisa kita evakuasi dan masih dalam perawatan di rumah sakit,” kata AHY kepada wartawan di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026).

AHY menegaskan, langkah utama pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh korban telah dievakuasi serta mendapatkan penanganan medis yang optimal. Ia juga menyampaikan duka cita atas peristiwa tersebut.

“Saya selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, kita semua tentunya berduka atas insiden kecelakaan kereta api tadi malam,” ujar AHY.

Proses penanganan di lokasi masih berlangsung, termasuk upaya mengangkat gerbong KRL yang terdampak tabrakan. Targetnya, proses tersebut bisa diselesaikan dalam hari yang sama.

“Yang paling utama tentunya adalah melakukan evakuasi terhadap korban dan itu sudah dilakukan, bisa dikatakan semua sudah berhasil dievakuasi,” ujar AHY.

Setelah tahap evakuasi dan penanganan gerbong rampung, fokus berikutnya adalah pemulihan operasional perjalanan KRL. PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan memastikan jalur kembali normal, termasuk pemeriksaan sistem listrik aliran atas (LAA).

“Jika ini sudah bisa dituntaskan, maka tahapan berikutnya adalah normalisasi rute perjalanan kereta KRL dan semua yang terdampak akibat insiden tadi malam,” ujar AHY.

Dalam kesempatan itu, AHY juga mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah meninjau langsung lokasi kejadian dan meminta dilakukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi kebijakan maupun teknis operasional.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami ingin terus melakukan pembenahan, evaluasi dan koreksi yang menyeluruh,” kata AHY.

Pemerintah menilai keberadaan perlintasan sebidang masih menjadi salah satu faktor risiko yang perlu mendapat perhatian serius. Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, investigasi akan dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

“Kita akan investigasi dan saya belum bisa menjelaskan secara final karena KNKT yang nanti memiliki otoritas untuk melakukan investigasi secara menyeluruh,” ucap AHY.

Ia menekankan bahwa proses investigasi harus dilakukan secara terbuka agar penyebab kejadian dapat terungkap dan langkah pencegahan bisa disiapkan ke depan.

“Kami akan mengawal proses ini dan saya sampaikan kepada KNKT agar dilakukan secara transparan seutuh-utuhnya karena tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia,” kata AHY.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah berencana meningkatkan pengamanan di seluruh perlintasan sebidang dengan menempatkan petugas. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti flyover di titik-titik strategis juga akan dipercepat guna meminimalkan risiko kecelakaan dan kemacetan.

“Kita harus memastikan setiap titik perlintasan kereta itu harus ada pengamanan, harus ada petugas yang menjaga,” ujar AHY.

Menurutnya, pembangunan tersebut meliputi perencanaan tata ruang, penyediaan lahan, proses konstruksi, hingga penyesuaian sistem lalu lintas setelah proyek selesai.

Pemerintah juga mempertimbangkan penutupan beberapa perlintasan sebidang jika sudah tersedia infrastruktur pengganti.