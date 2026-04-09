Korban Tewas Ledakan SPBE Bekasi Bertambah Jadi 4 Orang

Foto udara kebakaran SPBE Cimuning di Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/4/2026) malam. (Foto: Antara)

Jumlah korban meninggal dunia akibat ledakan di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat hingga kini terus bertambah.

Hari ini, Kamis (9/4/2026), tercatat empat korban meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka bakar yang diderita.

Korban terakhir bernama Sapta Prihantono (16) dan Aulia Putri Budiastuti yang merupakan kakak beradik warga Kota Bekasi.

Sapta tercatat sebagai pelajar kelas X SMK Negeri 15 Kota Bekasi, sedangkan Aulia juga alumni dari sekolah yang sama.

Aulia meninggal dunia, Kamis (9/4/2026) pukul 04.30 WIB setelah menjalani perawatan di RSUD Kabupaten Bekasi.

Sementara dua korban lainnya yakni petugas keamanan atau sekuriti SPBE Bernama Suyadi (62) dan Jaimun (61). Keduanya sempat menjalani perawatan di RS karena luka bakar di tubuhnya hingga lebih dari 90 persen.

Sebelumnya, kebakaran disertai ledakan hebat terjadi di SPBE Jalan Cinyosog, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Rabu (1/4) malam. Ledakan dipicu dari kebocoran gas hingga akibatnya terjadi kebakaran di area dengan luas kurang lebih 2.000 m² itu.

Tercatat sebanyak 17 korban kebakaran dilarikan ke sejumlah rumah sakit di antaranya RS Kartika Husada, RSUD Kabupaten Bekasi, RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi dan RS Citra Arafiq.