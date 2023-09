Korlantas Terapkan Contra Flow Tol Jakarta-Cikampek Km 47 hingga Km 70

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menerapkan rekayasa lalulintas contra flow pada dua lajur dari kilometer (km) 47 sampai dengan km 70 gerbang Tol Jakarta-Cikampek pada Selasa (18/4/2023) pukul 22.30 WIB untuk mengurai kepadatan arus mudik.

"Untuk mengurai kepadatan pada ruas Tol Jakarta-Cikampek, maka telah dilakukan rekayasa lalulintas contra flow dua lajur dari km 47 sampai dengan km 70 gerbang Tol Jakarta-Cikampek pada pukul 22.30 WIB," kata Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi dalam keterangannya, Selasa malam.

Ia menyebut, berdasarkan pantauan Korlantas Polri pada pukul 22.00 WIB, arus lalu lintas dari Jabodetabek ke arah Timur mulai padat. Sumber arus dari arah barat pada lokasi Tomang, Semanggi, JORR dari arah Pondok Indah dan pertemuan di km 48 'elevated' telah mengalami peningkatan arus.

Berdasarkan catatan di km 50 A, lanjut Irjen Firman, pada tiga jam berturut turut mencapai rata rata 5.200 kendaraan per jam. Sedangkan di Tol Cipali km 190 Palimanan pada tiga jam berturut turut rata rata mencapai 3.400 per jam, dan masuk dalam indikator untuk penerapan sistem one way.

"Perpanjangan rekayasa lalulintas one way diperkirakan akan berakhir pada Rabu, 19 April 2023 pukul 00.00 WIB, namun apabila pada periode waktu tiga jam sebelum jadwal pengakhiran one way masih terdapat peningkatan volume lalulintas signifikan dari Jakarta ke arah Timur, maka dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian kembali jadwal pengakhiran rekayasa lalulintas one way," ucap Irjen Firman.