Korlap Demo Buruh Ditangkap, Polisi Temukan Uang Rp10 Juta dan 1.000 Rial Yaman

Massa buruh dari berbagai wilayah meramaikan May Day di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026). (Foto; Inilah.com/Clara Anna)

Polisi mengamankan sejumlah orang yang diduga hendak melakukan aksi rusuh saat digelarnya aksi demo buruh di depan gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Selain itu ditemukan sejumlah barang bukti uang Rp10 juta dan 1.000 rial Yaman.

Uang tersebut disita dari salah seorang koordinator lapangan (korlap) demo buruh yang diduga akan digunakan untuk menggerakkan massa.

"Terdapat sejumlah uang yang berhasil kami amankan dari tangan salah satu koordinator di lapangan. Berdasarkan informasi dari yang bersangkutan kepada kami, uang tersebut akan digunakan atau diberikan kepada mereka yang ikut hadir bersama kelompoknya," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin.

Selain itu, polisi juga mengungkap adanya komunikasi yang mengarah pada rencana penyusupan dan provokasi saat digelarnya aksi buruh. Di antaranya, mereka akan mengadu domba antar-elemen serikat buruh dengan cara menyusup ke dalam masing-masing barisan.

"Mereka juga akan menggunakan media sosial untuk melakukan upaya provokasi agar massa yang lebih beringas bisa bergabung atau memicu kemarahan massa lainnya," pungkasnya.

Hingga saat ini polisi masih mendalami asal usul uang tersebut, apakah dari seseorang atau kelompok tertentu.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengamankan sedikitnya 101 orang yang diduga hendak menyusup ke dalam aksi buruh di Monas maupun di depan Gedung DPR/MPR RI saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day.

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti mulai dari botol kosong, bensin, kain untuk pemicu api untuk bom molotov, serta ketapel, dan gotri.

