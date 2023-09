Korsel dan Iran Dapat ‘Berkah’ dari Perang Rusia-Ukraina

Perang antara Rusia dan Ukraina yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun memicu dorongan internasional untuk meningkatkan pertahanan dan persenjataannya. Di tengah korban jiwa dan kerugian akibat perang, ada beberapa yang mendapat ‘berkah’ dari pertumpahan darah itu.

Perang Rusia-Ukraina memicu beberapa negara untuk meningkatkan produksi rudal, tank, peluru artileri, dan persenjataan lainnya. Negara lain pun ikut menyokong persenjataan perang. Amerika Serikat dan sekutunya yang dikenal memiliki sistem persenjataan canggih terus memberikan sokongan kepada Ukraina.

Meskipun sekutu berpengalaman memimpin upaya global mempersenjatai perang di banyak negara termasuk Ukraina dan mampu memproduksi sendiri persenjataannya namun ternyata masih membutuhkan bantuan negara lain. Negara yang mendapat ‘berkah’ pesanan persenjataan dari sekutu itu adalah Korea Selatan.

Walaupun tidak secara langsung mempersenjatai Ukraina, Korea Selatan memimpin produksi dan ekspor senjata. Korea Selatan telah menolak untuk berpartisipasi dalam transfer senjata ke negara yang dilanda perang secara langsung. Namun, laporan media mengindikasikan bahwa raksasa pertahanan Asia itu menjual amunisi ke AS, yang pada akhirnya akan dikirim ke Ukraina.

Mengutip EurAsian Times, Seoul telah mempertahankan sikap waspada untuk tidak membuat marah Moskow, yang diyakini akan memperpanas hubungan dengan tetangganya Korea Utara.

The New York Times melaporkan bahwa ekspor senjata Korea Selatan naik 140 persen ke rekor US$17,3 miliar pada tahun 2022. Volume ekspor pertahanan ini termasuk kesepakatan senilai US$12,4 miliar untuk penjualan ke Polandia.

Laporan tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa Korea Selatan telah berhasil mempertahankan rantai pasokan militer domestik yang kuat untuk memenuhi permintaan dari angkatan bersenjatanya dan untuk bertahan melawan Korea Utara. Ini berbeda dengan Amerika dan negara-negara Eropa yang mengurangi militernya dan fasilitas produksi senjata mereka pada akhir Perang Dingin.

Menurut Stockholm International Peace Research Institute, Korea Selatan mengalami pertumbuhan tertinggi di antara 25 pengekspor senjata global teratas dari 2017 hingga 2021, berada di urutan 8 dengan pangsa pasar 2,8%. Kontraktor pertahanan terbesar di Korea Selatan, Hanwha Aerospace, lebih sibuk dari sebelumnya dan berniat melipatgandakan kapasitas produksinya pada akhir tahun.

Sejak invasi Rusia, masalah produksi yang serius untuk peluncur roket dan senjata lainnya telah mengganggu pemasok senjata seperti Amerika Serikat. Sulit bagi Jerman dan negara-negara Eropa penghasil senjata besar lainnya mendapatkan cukup tank untuk dikirim ke Ukraina.

Di sinilah produksi senjata Korea Selatan yang berkembang pesat mulai menjadi pusat perhatian global. Korea Selatan menjadi alternatif yang menggiurkan ketika negara-negara di Eropa Timur berlomba untuk melengkapi dan memodernisasi pasukan mereka setelah mengirimkan senjata era Soviet mereka ke Ukraina.

Korsel bertekat jadi eksportir senjata ke-4

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah berjanji untuk menjadikan negaranya pengekspor senjata terbesar keempat pada 2027, setelah AS, Rusia, dan Prancis. Menurut laporan, kapasitas industri pertahanan Korea Selatan untuk membuat berbagai senjata militer yang disesuaikan dengan kesulitan keamanan spesifik yang dihadapi oleh setiap pembeli potensial telah mendorong peningkatan ekspor produk pertahanan negara tersebut.

Cerdiknya, Korea Selatan secara tidak langsung mendukung Ukraina tanpa menyulut penghinaan terhadap Rusia. Yang Uk, seorang ahli senjata di Asan Institute for Policy Studies di Seoul, mengatakan kepada The New York Times, “Senjata Korea Selatan dapat berakhir di Ukraina melalui negara lain. Ada keraguan seberapa keras Korea Selatan akan menegakkan kontrol ekspornya dalam kasus seperti itu.”

Korea Selatan sudah mencatat kerja sama memproduksi beberapa senjata yang kompatibel dengan senjata NATO yang dikirim ke Ukraina. Menurut laporan, Hanwha ingin membantu NATO mempersenjatai diri dengan senjata yang tidak lagi diproduksi atau tidak dapat disuplai dengan cepat oleh AS dengan berbagi inovasinya dalam artileri dan kendaraan lapis baja.

Selain pelanggan Ukraina dan Eropa, industri pertahanan Korea Selatan juga mengamankan penjualan militer ke negara-negara di Timur Tengah. Misalnya, kesepakatan ditandatangani dengan Uni Emirat Arab untuk mengekspor sistem rudal permukaan-ke-udara (M-SAM) jarak menengah Cheongung II. Kesepakatan itu, bernilai sekitar US$3,5 miliar, merupakan kesepakatan ekspor senjata terbesar yang pernah ada dalam sejarah negara itu.

Dengan latar belakang itu, dengan industri senjata AS dan Rusia yang sudah meregang dan disibukkan dengan perang, Seoul telah menemukan peluang tersembunyi. Perang Ukraina memacu ekspor pertahanan Korea Selatan, meski tidak mengirimkan konsinyasi senjata secara lansung ke Kiev

Iran juga mendapat keuntungan

Sementara Korsel mendapat keuntungan dari AS dan sekutu NATO, di pihak Rusia ada negara yang juga mendapat durian jatuh di bisnis persenjataan. Negara itu adalah Iran. Pejabat tinggi keamanan AS telah menyatakan keprihatinan tentang meningkatnya hubungan militer antara Iran dan Rusia setelah Perang Ukraina.

Selama ini cerita tentang dukungan Iran untuk upaya perang Rusia terfokus pada peran 'kamikaze' atau drone bunuh diri yang telah mendatangkan malapetaka pada infrastruktur penting Ukraina. Awal bulan ini, beberapa sumber yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Iran telah menyelundupkan model baru drone bersenjata jarak jauh canggih ke Rusia untuk digunakan dalam konflik melawan Ukraina menggunakan kapal dan pesawat komersial milik negara, The Guardian melaporkan.

Menurut laporan itu, setidaknya 18 drone diberikan kepada armada Vladimir Putin setelah komandan dan pakar Rusia melakukan kunjungan khusus ke Teheran pada bulan November, di mana mereka diperlihatkan keseluruhan teknologi Iran. Selanjutnya, ada spekulasi bahwa pejabat dari Iran dan Rusia juga bekerja untuk mendirikan pabrik pembuatan drone di Rusia yang akan memproduksi 6.000 drone. Namun, klaim dan laporan media spekulatif ini kemudian dibantah oleh Teheran.

Iran baru-baru ini juga meningkatkan dukungannya sejak November dengan memasok artileri dan tank ke Moskow, menurut Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih (NSC). Sebagai imbalan atas dukungannya untuk perang Moskow di Ukraina, Iran juga diharapkan memperoleh persenjataan canggih dan peralatan militer dari Rusia, kata John Kirby, juru bicara NSC, dalam interaksi media pada 25 Februari lalu.

“Rusia berencana bekerjasama dengan Iran untuk mendapatkan lebih banyak peralatan militer. Rusia telah menawarkan kerja sama pertahanan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Iran, termasuk rudal, elektronik, dan pertahanan udara,” kata Kirby. “Kami percaya bahwa Rusia mungkin memberi Iran jet tempur."

Kirby tidak merinci jenis jet tempur apa yang mungkin disediakan Rusia, tetapi seperti yang dibahas EurAsian Times, Shahriar Heidari, anggota Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, mengkonfirmasi pada Januari bahwa Iran telah memesan 24 jet tempur Sukhoi Su-35 yang akan dikirimkan mulai 21 Maret 2023.

Iran tampaknya juga sedang mempersiapkan pangkalan angkatan udara bawah tanah 'Eagle 44' yang baru diungkap untuk menampung jet tempur multiperan Sukhoi Su-35 buatan Rusia, menurut analisis citra satelit dari fasilitas bawah tanah ini yang diterbitkan oleh New York Times.

Pangkalan udara taktis telah dirancang untuk menampung dan mempersiapkan berbagai misi, termasuk jet tempur, pembom, dan kendaraan udara tak berawak (UAV). Menurut kantor berita resmi Iran IRNA, pangkalan udara itu akan menjadi rumah bagi jet tempur yang dilengkapi dengan rudal jelajah jarak jauh.

Laporan oleh NYT, yang memeriksa gambar yang dirilis oleh Iran dan gambar satelit dari situs tersebut, menemukan beberapa petunjuk bahwa pangkalan tersebut sedang dipersiapkan untuk kedatangan jet tempur Su-35. Di antara petunjuk itu, yang pertama terlihat dalam video promosi dan foto yang dirilis oleh Iran, di mana terlihat poster dengan siluet jet tempur, di mana ada satu yang menonjol karena bukan dari pesawat mana pun yang saat ini dioperasikan oleh Iran.

Siluet ini menyerupai bentuk pesawat canggih generasi 4,5 Su-35 Rusia yang akan segera tiba di Iran, seperti diklaim Heidari pada Januari lalu. Petunjuk kedua ditemukan dalam citra satelit dari situs tersebut, yang menunjukkan apa yang tampak sebagai maket skala penuh dari jet tempur seri Flanker.

“Iran juga berupaya membeli peralatan militer tambahan dari Rusia, termasuk helikopter serang, radar, dan pesawat latih tempur Yak-130. Iran mencari peralatan militer bernilai miliaran dolar dari Rusia,” kata Kirby.

Bahaya bagi Israel

Menurut Kirby, meningkatnya kerja sama pertahanan antara Rusia dan Iran berdampak buruk bagi Ukraina dan Timur Tengah. “Kerja sama pertahanan ini tidak hanya tidak baik untuk rakyat Ukraina—karena Rusia terus mendapatkan drone dan kemampuan potensial lainnya—tetapi tentu saja tidak baik untuk Timur Tengah, karena Iran akan mencari keuntungan dari kerja sama mereka dengan Rusia untuk meningkatkan kekuatan militernya di kawasan itu,” kata Kirby.

Tampaknya Washington menyadarkan Israel tentang potensi bahaya Kerja Sama Militer Rusia-Iran untuk kepentingan keamanan Israel di Timur Tengah, mendesak Tel Aviv untuk mempertimbangkan memasok senjata ke Ukraina.

Laporan menunjukkan bahwa kunjungan Presiden AS Joe Biden baru-baru ini ke Ukraina, dan panggilan langsung dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy ke Israel untuk pasokan sistem pertahanan udara David's Sling, dimaksudkan untuk menekan pemerintah Israel. Breaking Defense melaporkan bahwa pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang mempertimbangkan kembali apakah akan mengirim senjata ke Ukraina.

Namun Israel memiliki beberapa alasan keamanan yang meyakinkan untuk dipertimbangkan, yang dapat menghalangi Tel Aviv untuk menyediakan sistem pertahanan udara Iron Dome atau David's Sling kepada Ukraina.

Misalnya, jika Rusia menangkap sistem militer Israel di Ukraina, ini dapat dikirim ke Iran untuk dianalisis, yang memungkinkan rezim Iran menemukan cara untuk melawan sistem ini, sehingga menguntungkan proksi Iran seperti Hizbullah Lebanon, Hamas, dan Islam Palestina. Jihad, dalam konfrontasi masa depan dengan Israel.Senjata Iran di Ukraina

Iran telah muncul sebagai salah satu sekutu utama Rusia, dengan ekspor senjata yang signifikan ke Moskow. Ironisnya, sebuah video baru muncul di media sosial yang menunjukkan pasukan Ukraina juga menggunakan senjata asal Iran.

Dalam video yang dibagikan oleh akun Twitter 'Ukraine Weapons Tracker' yang aktif meliput perang, pasukan Ukraina terlihat menyiapkan amunisi untuk tank mereka. Menurut klaim, sementara tidak ada yang mencolok tentang video tersebut pada pandangan pertama, namun jika melihat lebih dekat mengungkapkan bahwa tentara Ukraina menggunakan amunisi Iran.

Tweet itu berbunyi: "Pasukan Ukraina merekam persiapan amunisi tank - tidak ada yang istimewa pada pandangan pertama, tetapi proyektil HE-FRAG di tangan tentara sebenarnya adalah 125mm OF19 Iran yang dapat digunakan dengan hampir semua tank Ukraina."

Ia menambahkan bahwa proyektil dapat diidentifikasi sebagai buatan Iran dengan kemasan tradisional Iran, seperti yang diamati dengan jenis amunisi lain yang dibuat di negara itu. Selanjutnya, mereka mudah dibedakan karena bagian belakang dan siripnya yang seluruhnya hitam.

Namun, ini bukan pertama kalinya Ukraina terlihat menggunakan amunisi buatan Iran. Bulan lalu, tentara Ukraina diduga menggunakan roket 'Grad' baru milik keluarga Arash yang diproduksi di Iran pada tahun 2022. Pada saat itu, tidak ada tanda yang ditemukan pada amunisi tersebut, tetapi beberapa ahli militer melacak asal muasalnya ke Iran.

Pada bulan September 2022, video muncul di internet pada dua kesempatan berbeda yang menunjukkan proyektil Iran, termasuk peluru 122mm dan proyektil HE 152mm (untuk Howitzer D-20 dan 2S3 Akatsiya SPG). Semua proyektil yang terlihat diketahui telah diproduksi pada tahun 2022.

Dengan latar belakang itu, video terbaru mungkin tidak mengejutkan. Namun, pihak berwenang di Ukraina belum mengklarifikasi bagaimana negara tersebut memperoleh amunisi asal Iran.

Menurut beberapa analis, amunisi tersebut diduga telah dikirim ke Ukraina oleh Amerika Serikat. Pekan lalu, pejabat AS dan Eropa mengatakan militer AS sedang mempertimbangkan untuk memberi Ukraina ribuan senjata yang disita dan lebih dari satu juta butir amunisi yang sebelumnya di

tujukan untuk para pejuang di Yaman yang dipasok dan didukung oleh Iran, The Wall Street Journal melaporkan. Sangat menarik bahwa kedua pihak yang bertikai telah menerima dukungan militer dari negara ketiga yang sama, yaitu Iran.