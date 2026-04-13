Korupsi Kepala Daerah: Ketika Jabatan Menjadi Mesin Uang

Senin, 13 April 2026 - 09:00 WIB

Ada satu ironi yang terus berulang di Indonesia: semakin tinggi jabatan publik, semakin besar pula godaan untuk mengkhianati amanah. Kepala daerah yang seharusnya menjadi pelayan rakyat justru menjelma menjadi “pengelola rente kekuasaan”.

Dan kita tidak sedang berbicara tentang satu atau dua kasus.

Dalam waktu kurang dari satu tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 11 kepala daerah—dari bupati hingga gubernur—melalui operasi tangkap tangan (OTT).

Ini bukan sekadar statistik. Ini adalah potret kegagalan sistemik.

Dari Pelayan Publik Menjadi Broker Proyek

Kasus terbaru Bupati Tulungagung memperlihatkan wajah korupsi di daerah: kekuasaan digunakan untuk menekan bawahan, meminta setoran, bahkan memaksa pejabat menandatangani surat pengunduran diri sebagai alat kendali. Targetnya miliaran rupiah.

Ini bukan lagi penyimpangan. Ini adalah praktik mafia dalam birokrasi.

Pola ini berulang di berbagai kasus: fee proyek, ijon anggaran, pemerasan pejabat, dan pengondisian tender.

Kepala daerah tidak lagi sekadar mengambil keuntungan. Mereka mengubah sistem pemerintahan menjadi mesin uang pribadi.

Korupsi Bukan Lagi Penyakit, tetapi Sistem

Mari jujur: korupsi di Indonesia bukan lagi “penyakit”.

Penyakit bisa disembuhkan, tetapi yang kita hadapi sekarang adalah sistem yang sakit.

Bagaimana mungkin dalam waktu sembilan bulan, sebelas kepala daerah bisa tertangkap? Apakah ini sekadar persoalan moral individu?

Atau justru bukti bahwa sistem kita:

membiarkan biaya politik mahal,

memberi kekuasaan besar tanpa kontrol,

menormalisasi praktik rente.

Jika satu dua kepala daerah tertangkap, itu anomali.

Jika sebelas dalam setahun, itu indikasi sistemik.

Demokrasi yang Dibajak oleh Uang

Akar persoalan ini sederhana, tetapi pahit: politik kita mahal.

Untuk menjadi kepala daerah, seseorang harus mengeluarkan biaya besar—untuk kampanye, logistik, hingga “biaya tak terlihat”. Ketika terpilih, jabatan bukan lagi amanah, melainkan alat untuk balik modal.

Di titik ini, demokrasi berubah wajah: bukan lagi soal pelayanan publik, tetapi investasi politik.

Dan seperti investasi pada umumnya, ada target keuntungan.

Rakyat? Hanya angka dalam pidato kampanye.

OTT: Prestasi atau Kegagalan?

Setiap OTT sering dirayakan sebagai keberhasilan penegakan hukum. Namun, perlu diajukan pertanyaan mendasar: jika korupsi terus terjadi dan pelaku terus bertambah, apakah itu benar-benar keberhasilan?

OTT ibarat memadamkan api di permukaan, sementara bara besar tetap menyala di bawah.

Kita menangkap pelaku, tetapi gagal memperbaiki sistem yang melahirkan mereka.

Kita sibuk pada penindakan, tetapi lemah dalam pencegahan.

Kepemimpinan Tanpa Integritas adalah Bencana

Korupsi kepala daerah mencerminkan krisis kepemimpinan.

Masalahnya bukan hanya pada individu, tetapi juga pada:

sistem rekrutmen politik yang lemah,

minimnya standar integritas,

budaya organisasi yang permisif.

Dalam perspektif manajemen SDM, ini adalah kegagalan struktural: salah memilih, salah menilai, dan lemah dalam pengawasan.

Akibatnya, jabatan publik diisi oleh mereka yang melihat kekuasaan sebagai peluang, bukan tanggung jawab.

Saatnya Berhenti Berpura-pura

Narasi normatif seperti “korupsi harus diberantas” atau “integritas harus dijaga” sudah terlalu sering diulang.

Masalahnya bukan kekurangan slogan, melainkan kekurangan keberanian untuk melakukan perubahan yang substantif.

Solusi yang Tidak Populer, tetapi Perlu

Jika ingin memutus rantai korupsi, diperlukan langkah konkret:

Pertama, menekan biaya politik melalui transparansi dan pembatasan pendanaan.

Kedua, mencabut hak politik koruptor secara permanen.

Ketiga, melakukan digitalisasi anggaran secara menyeluruh agar dapat diawasi publik.

Keempat, menerapkan pemiskinan koruptor agar efek jera nyata.

Kelima, mereformasi sistem SDM publik berbasis integritas.

Tanpa langkah ini, perubahan hanya bersifat kosmetik.

Kita Sedang Darurat Integritas

Sebelas kepala daerah tertangkap dalam waktu kurang dari satu tahun bukan sekadar angka. Ini adalah peringatan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat integritas.

Jika tidak ada perubahan sistemik, siklus akan terus berulang: koruptor lama ditangkap, koruptor baru bermunculan.

Pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan ditangkap berikutnya.

Melainkan: sampai kapan sistem ini terus melahirkan koruptor?