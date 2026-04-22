Korupsi Kredit LPEI, KPK Panggil Pihak PT Fairco Bumi Lestari dan PT Nobel Industries

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Terbaru, penyidik memanggil perwakilan dari dua perusahaan swasta sebagai saksi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan saksi yang diperiksa berasal dari PT Fairco Bumi Lestari dan PT Nobel Industries.

"Pemeriksaan atas nama JK selaku pihak PT Fairco Bumi Lestari, dan JCM selaku pihak PT Nobel Industries," ujar Budi kepada para wartawan di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia menambahkan, pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Kasus ini sebelumnya telah memasuki tahap penetapan tersangka. Pada 3 Maret 2025, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka yang terdiri dari pejabat LPEI dan pihak debitur.

Dua tersangka dari internal LPEI adalah Direktur Pelaksana I Dwi Wahyudi serta Direktur Pelaksana IV Arif Setiawan.

Sementara itu, dari pihak debitur PT Petro Energy (PE), KPK menetapkan tiga orang, yakni Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal sekaligus Komisaris Utama PT PE Jimmy Masrin, Direktur Utama PT PE Newin Nugroho, serta Direktur Keuangan PT PE Susi Mira Dewi Sugiarta.

Pengembangan perkara juga berlanjut. Pada 28 Agustus 2025, KPK menetapkan Hendarto sebagai tersangka terkait klaster debitur PT Sakti Mait Jaya Langit dan PT Mega Alam Sejahtera yang tergabung dalam grup PT Bara Jaya Utama.

Dalam kasus ini, KPK mencatat terdapat 15 debitur yang menerima fasilitas kredit dari LPEI. Praktik tersebut diduga menimbulkan kerugian negara dengan nilai lebih dari Rp11 triliun.