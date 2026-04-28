Selasa, 28 April 2026 | 10 Dzulqa'dah 1447
50 Bahasa Krama Jawa dan Artinya, Lengkap untuk Pemula

50 Bahasa Krama Jawa dan Artinya, Lengkap untuk Pemula

OlehIndira Lintang
Selasa, 28 April 2026 - 12:00 WIB
Bahasa Krama Jawa (FOto: Gemini AI)

Berdasarkan data Kemendikbudristek, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang teridentifikasi hingga 2024. 

Salah satu bahasa dengan penutur terbanyak adalah bahasa Jawa sebanyak 80 juta orang, menurut Badan Pusat Statistika (BPS).

Terdapat tiga jenis bahasa Jawa yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Jawa Ngoko, Jawa Madya, dan Jawa Krama.

Setiap tingkatan ini tidak hanya dibedakan oleh kosakatanya, tetapi juga intonasi dan tata krama yang disesuaikan dengan siapa kita berkomunikasi.

3 Tingkatan Bahasa Jawa

1. Bahasa Jawa Ngoko

Ngoko adalah tingkatan bahasa yang paling santai dan tidak menggunakan kata-kata penghormatan.

Biasanya, bahasa ini digunakan dalam situasi informal dan digunakan untuk berbicara dengan teman sebaya yang sudah akrab.

Contoh bahasa Jawa Ngoko:

  • Kowe wis mangan? / Kamu sudah makan?

2. Bahasa Jawa Madya

Madya adalah tingkatan bahasa Jawa yang berada di tengah-tengah. Bahasa ini sering dianggap sebagai bahasa “campuran” yang terdengar sopan, namun memiliki kesan santai atau tidak terlalu kaku.

Biasanya, bahasa ini digunakan saat berbicara dengan orang yang baru dikenal namun tingkatannya setara atau di pasar.

Contoh bahasa Jawa Madya:

  • Sampeyan mpun nedha? / Anda sudah makan?

3. Bahasa Jawa Krama

Krama adalah tingkatan tertinggi dalam bahasa Jawa yang digunakan untuk menunjukkan rasa hormat.

Biasanya, bahasa Jawa Krama digunakan saat berbicara dengan orang tua, orang yang dihormati, tokoh masyarakat, atau dalam acara formal.

Selain krama, ada juga bahasa Jawa krama inggil yang memiliki derajat paling tinggi. Biasanya, kata krama inggil digunakan untuk orang kedua dan orang ketiga.

Orang pertama tidak boleh menggunakan kata krama inggil karena dianggap mengunggulkan derajat diri sendiri.

Contoh kalimat dalam bahasa Jawa Krama:

  • Pajenengan dalem sampun dhahar? / Anda sudah makan? (dengan nada yang sangat sopan)

Contoh Kosakata Bahasa Jawa Krama dan Inggil

Bagi yang ingin belajar bahasa Jawa, khususnya Jawa Krama, berikut adalah pustaka kosa kata yang dapat dipelajari:

  1. Adus – siram = mandi
  2. Badan – salira = badan
  3. Banon – banon = bata
  4. Bathuk – palarapan = dahi
  5. Cengeh – cengeh = cabai
  6. Driji – racikan = jari
  7. Dugi – rawuh = datang
  8. Estri – putri = perempuan
  9. Gendhis – gendhis = gula
  10. Griya – dalem = rumah
  11. Gulu – jangga = leher
  12. Irung – grana = hidung
  13. Jaler – kakung = laki-laki
  14. Kesah – tindak = pergi
  15. Kuping – talingan = telinga
  16. Lenggah – pinarak = duduk
  17. Manah – penggalih = hati
  18. Matur – ngendhika = bicara
  19. Mbekta – ngasta = membawa
  20. Mendhet – mundhut = mengambil
  21. Mireng – midhangetaken = mendengar
  22. Mripat – soca = mata
  23. Nedha – dhahar = makan
  24. Nginum – ngunjuk = minum
  25. Ningali – mirsani = melihat
  26. Numpak – nitih = naik
  27. Nyambut – ngampil = meminjam
  28. Ngengken – ngutus = menyuruh
  29. Pantun – pantun = padi
  30. Peteng – padharan = perut
  31. Purun – kersa = bersedia
  32. Radosan – margi = jalan
  33. Rambut – rikma = rambut
  34. Rasukan – ageman = baju
  35. Sampeyan – panjenengan = kamu
  36. Sarem – sarem = garam
  37. Sirah – mustaka = kepala
  38. Siti – siti = tanah
  39. Suku – sampeyan = kaki
  40. Tangan – asta = tangan
  41. Tangi – wungu = bangun
  42. Tilem – sare = tidur
  43. Toya – toya = air
  44. Tumbas – pundhut = membeli
  45. Tumut – dherek = ikut
  46. Tutuk – tutuk = mulut
  47. Wangsul – kondur = pulang
  48. Wantun – wantun = berani
  49. Yatra – arta = uang
  50. Yoga – putra = anak
