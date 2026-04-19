Kotak Pandora Terbuka: Trump Segera Rilis Dokumen Rahasia Terkait UFO dan Alien

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan sinyalemen kuat bahwa misteri besar mengenai objek terbang tak dikenal atau UFO (unidentified flying object) akan segera menemui titik terang. Trump menyatakan bahwa pemerintahannya telah meninjau sejumlah dokumen 'menarik' dan bersiap merilis sebagian catatan tersebut dalam waktu dekat.

Langkah ini diambil menyusul perintah Trump pada Februari lalu yang menginstruksikan seluruh lembaga federal AS untuk membuka berkas terkait fenomena udara tak dikenal serta kemungkinan adanya kehidupan ekstraterestrial.

"Kami menemukan banyak dokumen yang sangat menarik, harus saya katakan. Rilis pertama akan segera dimulai sehingga publik dapat melihat sendiri apakah fenomena itu benar," tegas Trump sebagaimana dikutip dari Reuters, Minggu (19/4/2026).

Buntut Rivalitas dengan Obama

Keputusan untuk membongkar arsip rahasia ini bukan tanpa alasan. Trump mengaku langkah ini dipicu oleh 'minat publik yang kuat' serta sentilan terhadap mantan Presiden Barack Obama. Sebelumnya, Trump menuduh Obama telah membagikan informasi rahasia secara tidak patut setelah Obama menyebut dalam sebuah podcast bahwa alien itu 'nyata'.

Meskipun Obama kemudian mengklarifikasi bahwa tidak ada bukti kontak langsung selama masa jabatannya, klaim tersebut telah memicu kegaduhan. Trump sendiri, meski memerintahkan keterbukaan informasi, mengaku masih bersikap skeptis.

"Saya pribadi belum melihat bukti keberadaan mereka (alien), dan saya masih meragukannya," ujar Trump lugas.

Kontradiksi Data Pentagon

Rencana rilis dokumen ini menjadi menarik lantaran bertolak belakang dengan laporan resmi dari Departemen Pertahanan AS atau Pentagon. Pada 2022, petinggi militer senior AS menyatakan tidak memiliki bukti konkret yang menunjukkan bahwa makhluk luar angkasa pernah mengunjungi atau mendarat di Bumi.

Bahkan, investigasi pemerintah yang dirilis pada 2024 menyimpulkan bahwa mayoritas laporan penampakan sejak akhir Perang Dunia II hanyalah objek atau fenomena atmosfer biasa yang salah diidentifikasi. Investigasi tersebut menegaskan tidak ditemukannya teknologi ekstraterestrial dalam pengawasan mereka.

Dengan rilis dokumen yang dijanjikan Trump ini, publik kini menanti apakah ada fakta baru yang selama ini tersimpan rapat, ataukah pengungkapan ini hanya akan mempertegas skeptisisme militer yang sudah ada sebelumnya.