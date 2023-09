Koulibaly Apresiasi Jeda Berbuka Puasa di Liga Inggris: Perasaan Ini Luar Biasa

Bek kiri Chelsea Kalidou Koulibaly memuji Liga Primer Inggris karena menghentikan pertandingan agar pemain Muslim dapat berbuka puasa selama Ramadan.

Sejumlah pertandingan di Inggris berhenti sementara setelah matahari terbenam agar mereka yang menjalani ibadah puasa di bulan suci Islam dapat mengonsumsi makanan dan minuman.

Laga pertengahan pekan Chelsea melawan Liverpool minggu lalu adalah salah satu yang terhenti sementara, dan Koulibaly - yang bergabung dari Napoli di awal musim - mengatakan bahwa sangat mengagumkan Liga Primer Inggris mendukung pemain Muslimnya.

"Ketika Anda datang ke sini dan melihat mereka menghentikan pertandingan untuk pemain Muslim agar dapat mengisi energi, minum, dan mengisi kembali tenaga sedikit, itu luar biasa," kata Koulibaly kepada BBC Sport.

"Ini belum pernah terjadi pada saya, makanya perasaan ini luar biasa."

"Saya melihatnya di TV ketika Wesley berada di Leicester berbuka puasa selama pertandingan, itu sangat mengagumkan."

"Ketika mereka melakukannya untuk Anda, itu sangat luar biasa. Saya sangat senang dan tidak sabar menantikannya lagi."

Klub dapat mengajukan permintaan kepada Liga Primer dan EFL agar memungkinkan wasit menghentikan sementara pertandingan malam hari agar pemain Muslim dapat makan dan menghidrasi tubuh, dengan wasit didorong untuk berbicara dengan mereka yang berpartisipasi sebelumnya.

Bulan lalu, juara Eropa dua kali ini menjadi klub divisi utama pertama yang mengadakan acara Iftar terbuka di mana mereka menyambut orang-orang dari komunitas lokal untuk berbuka puasa di sisi lapangan di Stamford Bridge.

BBC melaporkan bahwa saat ini ada 253 pemain Muslim di empat divisi teratas sepak bola Inggris yang harus menyeimbangkan antara latihan dan hari pertandingan dengan kebutuhan wajib selama Ramadan.

Chelsea's Stamford Bridge has hosted the first ever open Iftar at a Premier League ground 🔵🙌 pic.twitter.com/dgEipp0itD