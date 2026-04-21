KPK: 91 Persen Koruptor Laki-Laki

Jubir KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat mayoritas pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia didominasi oleh laki-laki. Data itu terhimpun oleh KPK sejak penanganan perkara sepanjang 2004 hingga 2025.

“Terdapat 1.904 pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan jenis kelamin yang sudah ditangani, dan 91 persen atau 1.742 pelaku adalah laki-laki,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (21/4/2026).

Sementara itu, jumlah pelaku korupsi perempuan tercatat jauh lebih sedikit, yakni sekitar 9 persen atau sebanyak 162 orang.

Meski terdapat perbedaan yang mencolok, Budi menegaskan upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menyasar pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak lain yang terlibat.

“Integritas tidak bisa dibangun secara individual melainkan harus diperkuat dari lingkungan terdekat seperti keluarga, rekan kerja, hingga Kolega politik,” jelas dia.

Karena itu, Budi menambahkan, KPK mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi praktik korupsi, salah satunya melalui pelaporan dugaan tindak pidana korupsi.

Pelaporan dapat dilakukan melalui berbagai kanal, seperti situs KPK Whistleblower System (KWS), email [email protected], call center 198, maupun datang langsung ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

“KPK melalui Direktorat Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat juga terus menggencarkan sosialisasi dan pendidikan antikorupsi, yang tidak hanya menyasar penyelenggara negara. Tetapi juga lingkungan terdekatnya, seperti pasangan, keluarga, hingga kerabat, sebagai bagian dari upaya membangun benteng integritas dari circle paling dekat,” tutur Budi.