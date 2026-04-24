KPK Alihkan Aset Rampasan Koruptor, Dimanfaatkan agar tak Terbengkalai

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat menjalani uji kelayakan pimpinan KPK di Komisi III DPR.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengalihkan pemanfaatan aset hasil korupsi dengan menyerahkan dua unit apartemen senilai Rp3,52 miliar kepada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Aset yang sebelumnya menjadi barang rampasan negara itu kini akan digunakan untuk mendukung program pendidikan dan penguatan nilai kebangsaan di Lemhannas.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengatakan pengalihan aset ini menjadi bagian dari strategi pemulihan kerugian negara, sekaligus memastikan barang hasil tindak pidana tidak terbengkalai.

"Barang rampasan hasil penegakan hukum dapat dioptimalkan untuk kepentingan negara, dengan pengelolaan yang transparan dan berorientasi nilai guna," kata Fitroh dikutip di Jakara, Jumat (24/4/2026).

Dua apartemen yang diserahkan berada di kawasan strategis Jakarta Selatan. Rinciannya, satu unit seluas 150 meter persegi di kawasan Jalan Pintu Satu Senayan senilai sekitar Rp2,10 miliar, serta satu unit seluas 92 meter persegi di FX Residence senilai Rp1,42 miliar.

Aset tersebut berasal dari perkara korupsi yang menjerat Puput Tantriana dan Hasan Aminuddin, yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Penyerahan dilakukan melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan hibah, berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Sejak serah terima, pengelolaan aset sepenuhnya berada di bawah Lemhannas.

Nilai Strategis

Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, menyebut pemanfaatan aset rampasan negara memiliki nilai strategis, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dalam pembangunan karakter kepemimpinan nasional.

"Aset rampasan negara bisa dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan kepemimpinan dan memperkuat nilai antikorupsi," ujarnya.

KPK menilai langkah ini penting untuk menjaga nilai aset tetap produktif sekaligus menekan potensi penyalahgunaan. Selain itu, pendekatan pemulihan aset juga dinilai memberi dampak lebih nyata dibanding sekadar pemidanaan pelaku.

Melalui skema ini, KPK mendorong agar setiap hasil tindak pidana korupsi tidak hanya disita, tetapi juga dimanfaatkan kembali untuk kepentingan publik.

