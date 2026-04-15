KPK Bersiap Geledah Ruangan Tersegel di Pemkab Tulungagung

(Foto: Antara).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana melakukan penggeledahan sejumlah ruangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dalam waktu dekat. Ruangan-ruangan tersebut saat ini masih dalam kondisi tersegel pascaoperasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyegelan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dan pengembangan perkara dugaan korupsi yang melibatkan Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal.

“Kami belum bisa memastikan durasi penyegelan karena menyesuaikan kebutuhan penyidik. Namun dalam waktu dekat akan dilakukan penggeledahan,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (15/4/2026).

Selama proses penyegelan berlangsung, aparatur sipil negara (ASN) tidak diperkenankan menggunakan ruangan yang telah ditutup tersebut untuk kegiatan perkantoran.

Dalam perkara ini, KPK juga menyoroti peran ajudan bupati yang disebut aktif dalam pengumpulan dana dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

“Tersangka Dwi Yoga Ambal berperan aktif dalam konstruksi perkara pemerasan terhadap 16 OPD di Tulungagung,” ujarnya.

Dari hasil penyelidikan sementara, dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp2,7 miliar dari target Rp5 miliar.

Pantauan di lapangan menunjukkan sedikitnya enam ruangan di kompleks Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) masih disegel. Ruangan tersebut meliputi ruang pengadaan barang dan jasa, ruang rapat pengadaan, serta sejumlah ruang di bidang sumber daya air dan bina marga.

Selain itu, beberapa ruangan di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso juga masih dalam kondisi tersegel dan belum dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan.