KPK Bongkar Peran Keluarga dalam “Circle” Koruptor, dari Perencanaan hingga Menampung Dana

Jubir KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025). (Foto: inilah.com/Rizki Aslendra)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pola keterlibatan orang-orang terdekat pelaku utama dalam berbagai perkara korupsi. Peran lingkaran ini dinilai tidak hanya muncul saat kejahatan berlangsung, tetapi juga dalam proses pengelolaan hasil tindak pidana.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut keterlibatan tersebut kerap melibatkan keluarga hingga kolega politik.

“Dari beberapa perkara yang ditangani KPK tersebut, terungkap fenomena keterlibatan circle pelaku utama dari pihak keluarga, orang kepercayaan, rekan kerja, hingga kolega politik,” kata Budi kepada wartawan, Senin (20/4/2026).

Ia menjelaskan, pihak-pihak dalam lingkaran tersebut memiliki peran yang beragam, mulai dari tahap perencanaan hingga pengelolaan aliran dana hasil korupsi.

Menurut Budi, ada yang ikut menyusun skenario sejak awal, ada pula yang berperan sebagai perantara penerimaan uang, hingga pihak yang membantu menyimpan atau menyamarkan aliran dana.

KPK juga menyinggung sejumlah kasus yang menunjukkan pola serupa. Salah satunya dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq, yang diduga melibatkan keluarga dalam proses intervensi pengadaan.

Selain itu, dalam kasus di Pemerintah Kabupaten Bekasi, KPK menemukan dugaan keterlibatan hubungan keluarga antara ayah dan anak dalam penerimaan uang dari pihak swasta.

“Demikian halnya, dalam perkara di Pemkab Bekasi, yang melibatkan lingkaran keluarga, antara anak dan ayah. Di mana, Bupati melalui ayahnya, diduga menerima ‘ijon’ dari para pihak swasta di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

Budi juga mengungkap adanya skema yang lebih kompleks dalam perkara di sektor kepabeanan. Modus yang ditemukan antara lain penyimpanan uang tunai di lokasi khusus, serta penggunaan nama pihak lain sebagai nominee untuk menampung dana.

Temuan tersebut, menurut KPK, menunjukkan bahwa praktik korupsi sering kali berjalan sebagai sebuah sistem yang melibatkan banyak peran.

Dalam menelusuri aliran dana, KPK turut bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memberikan dukungan data dan analisis transaksi.

“Sementara, dalam melakukan deteksi aliran uang, KPK juga mendapat dukungan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang secara aktif menyampaikan data serta hasil analisis transaksi keuangan terkait perkara yang sedang ditangani,” tuturnya.

KPK juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam pengawasan dengan melaporkan dugaan korupsi melalui berbagai saluran pengaduan yang tersedia.

“Dalam hal ini, KPK melalui Direktorat Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat juga terus menggencarkan sosialisasi dan pendidikan antikorupsi, yang tidak hanya menyasar penyelenggara negara, tetapi juga lingkungan terdekatnya, seperti pasangan, keluarga, hingga kerabat, sebagai bagian dari upaya membangun benteng integritas dari circle paling dekat,” ucap dia.