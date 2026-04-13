KPK Buka Peluang Periksa Gito Huang Jelang Sidang Tiga Bos Blueray Cargo

Ukuran Font Kecil Besar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih membuka peluang untuk memanggil sejumlah pihak, dalam penyidikan kasus dugaan suap impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, termasuk pemilik manfaat PT Blueray Cargo, Gito Huang.

“Pemeriksaan para saksi, kepada siapa saja, tentunya nanti didasarkan pada kebutuhan penyidik,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada Inilah.com, Senin (13/4/2026)

Namun, Budi belum memastikan jadwal maupun pihak yang akan dipanggil dalam waktu dekat. Ia menegaskan, pihaknya saat ini terus mendalami kasus tersebut dan proses pemeriksaan saksi akan dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan penyidikan.

Untuk diketahui, KPK telah melimpahkan berkas perkara dan tiga tersangka penyuap pejabat Ditjen Bea dan Cukai ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kamis (2/4/2026). Pelimpahan ini menandai tuntasnya penyidikan bagi pihak pemberi suap.

Ketiga tersangka tersebut berasal dari PT Blueray, yakni pemilik perusahaan John Field, Ketua Tim Dokumen Importasi Andri, dan Manajer Operasional Dedy Kurniawan.

Di sisi lain, dugaan adanya beneficial owner PT Blueray masih menjadi misteri. Diketahui, nama Gito Huang santer disebut sebagai bos sebenarnya dari Blueray Cargo. Memang situs resmi perusahaan tak mencantumkan Gito sebagai jajaran petinggi. Tapi penelusuran di media sosial menunjukkan Gito Huang memiliki kaitan erat dengan Blueray Cargo. Sejumlah akun LinkedIn jajaran pejabat perusahaan forwarder itu terkoneksi dengan akun Gito Huang.

Gito Huang disebut suka menetap di China, tetapi sering pulang ke Indonesia untuk mengawasi bisnis-bisnisnya. Bukan saja dugaan ia pemilik Blueray Cargo, Gito juga disinyalir punya guritas bisnis, dari aplikasi, portal berita hingga industri hiburan.

Melalui PT Komunitas Anak Bangsa (Koanba) Gito membangun sebuah aplikasi bernama Kipaskipas, platform sosial media shopping seperti IG Shop dan TikTok Shop. Pengembangannya dilakukan sejak awal masa pandemi COVID-19, sekitar tahun 2020, kini sudah tak beroperasi lagi.

Koanba pernah berkantor di rumah tiga lantai serba putih di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, persis di samping SPBU. Di lokasi itu pula berdiri PT Portal Media Nusantara dengan produk media online bernama Pinusi. Belakangan, media ini kena semprit Dewan Pers karena disebut berjalan autopilot dan struktur redaksinya disinyalir fiktif.

Di alamat yang sama, Gito diduga membangun rumah produksi konten YouTube, video profil perusahaan hingga TikTok. Awalnya bernama VIP. Artis kontroversial Vicky Prasetyo sempat disebut terlibat, namun mundur karena pecah kongsi. Nama VIP kemudian berubah menjadi V-me Creative sebelum akhirnya juga tak beroperasi. Tiga lini bisnis ini disebut dikelola dua orang kepercayaan Gito, Tian dan Ronny.

Jejaknya di dunia hiburan pun nyata. Gito tercatat sebagai Eksekutif Produser film Anak Kunti yang rilis 20 Februari 2025. Film itu diproduksi 2024, kolaborasi Drias Production dan aplikasi Kipaskipas.

Ia juga dikabarkan dekat dengan manajer artis Nanda Persada. Bahkan siniar Podskuy, yang pernah digawangi Boris Bokir, Gading Marten, Uus, dan Andhika Pratama, beberapa kali melakukan syuting di lobi kantor Gito.