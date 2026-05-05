KPK Cecar Plt Bupati Cilacap terkait Dana THR Forkopimda

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjawab pertanyaan awak media di lobby gedung KPK, Kuningan, Jaksel, Selasa (5/5/2026). (Foto: Inilah.com/Zhacky)

Ukuran Font Kecil Besar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Plt Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma atas kasus dugaan pemerasan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (5/5/2026).

Selain Bupati Ammy, KPK memang memeriksa enam orang lainnya yang dijadikan sebagai saksi atas kasus yang sama.

Adapun keenam saksi lain yang juga diperiksa hari ini bersama Plt Bupati Cilacap, yakni:

1. Aris Munanda selaku Inspektur Daerah Kabupaten Cilacap

2. Bayu Prahara selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemkab Cilacap

3. Annisa Fabriana selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Cilacap

4. Budi Santosa selaku Asisten Administrasi dan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap

5. Jarot Prasojo selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap

6. Indarto selaku Kadis Perikanan Pemkab Cilacap

Seluruh saksi sudah tiba di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, dan sedang menjalani pemeriksaan.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, ada 2 saksi yang sudah selesai menjalani pemeriksaan, salah satunya Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Annisa Fabriana.

Sebelumnya, pada 13 Maret 2026, KPK mengumumkan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan 26 orang lainnya. Dalam OTT tersebut KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk rupiah.

Kemudian, pada 14 Maret 2026, KPK mengumumkan Syamsul Auliya Rachman (AUL) dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardoo (SAD) sebagai tersangka. Keduanya dijerat dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, tahun anggaran 2025–2026.

KPK menyebut Syamsul menargetkan Rp750 juta dari pemerasan tersebut yang dibagi menjadi Rp 515 juta untuk THR Forkopimda Kabupaten Cilacap, dan sisanya untuk kepentingan pribadi. Namun, dia baru memperoleh Rp610 juta sebelum ditangkap KPK.