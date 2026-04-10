KPK Dalami Intervensi Fadia Arafiq di Proyek Outsourcing Pemkab Pekalongan

Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan, Fadia Arafiq usai menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/3/2026). (Foto: Antara)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan intervensi Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq (FAR), dalam pengadaan proyek outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Fadia diduga memerintahkan sejumlah dinas untuk memenangkan perusahaan milik keluarganya.

Pendalaman ini dilakukan lewat pemeriksaan Sekretaris Daerah (Sekda) Pekalongan, Yulian Akbar, serta lima ASN lainnya di Polres Pekalongan Kota, Kamis (9/4/2026).

"Untuk pemeriksaan di Pekalongan, ini berkaitan dengan dugaan perintah atau intervensi yang dilakukan oleh pihak bupati agar dinas-dinas ini memenangkan perusahaan milik saudara FAR ya, dalam pengadaan-pengadaan outsourcing di sejumlah dinas di lingkungan Kabupaten Pekalongan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Selain Sekda, penyidik memeriksa Henny Rosita, Imam Prasetyo, Budi Rahardjo, Bambang Dwi Yuswanto, dan Rudi Sulaiman. KPK menyatakan akan terus mendalami dinas-dinas lain yang menggunakan jasa perusahaan bupati tersebut.

"Jadi, ini karena memang dinasnya banyak, sehingga kita ingin mendalami satu per satu dinas-dinas yang menggunakan perusahaan milik bupati ya untuk menyuplai kebutuhan, khususnya terkait dengan outsourcing di setiap dinas tersebut," tandas Budi.

Fadia Arafiq sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka benturan kepentingan dan gratifikasi periode 2023-2026. Ia diduga mengatur agar PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) memonopoli proyek jasa outsourcing di 17 perangkat daerah, tiga RSUD, dan satu kecamatan.

Perusahaan tersebut didirikan oleh suami dan anak Fadia pada 2022, setahun setelah Fadia menjabat sebagai bupati. Suami Fadia, Mukhtaruddin Ashraff Abu, menjabat komisaris, sementara anaknya, Muhammad Sabiq Ashraff, menjadi direktur.

KPK mencatat aliran dana sebesar Rp46 miliar ke PT RNB dari kontrak Pemkab Pekalongan. Dari jumlah itu, Rp22 miliar digunakan membayar gaji tenaga outsourcing, sedangkan Rp19 miliar diduga dibagikan kepada Fadia dan keluarganya.

Rinciannya, Fadia Arafiq diduga menerima Rp5,5 miliar, suaminya Rp1,1 miliar, anaknya Rp4,6 miliar, serta Rul Bayatun Rp2,3 miliar dan Mehnaz Na Rp2,5 miliar. Sisanya sekitar Rp3 miliar ditarik tunai. Pengelolaan dana ini diduga dikoordinasikan melalui grup WhatsApp bernama “Belanja RSUD”.

Fadia kini ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK dan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i serta Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.