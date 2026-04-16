KPK Dalami Kasus Pajak Jakut, Saksi dari DJP hingga Swasta Diperiksa

Jubir KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025). (Foto: inilah.com/Rizki Aslendra)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri aliran uang dan kepemilikan aset dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.

KPK telah memeriksa sejumlah saksi di Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pergerakan dana hingga pembelian aset yang diduga terkait dengan tersangka berinisial DWB.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, pemeriksaan mencakup berbagai pihak, mulai dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), notaris, hingga karyawan swasta dan pihak money changer.

Salah satu saksi dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan diperiksa terkait penyitaan uang yang diduga berasal dari tersangka.

“Saksi diperiksa oleh penyidik terkait penyitaan uang yang diduga dari DWB (mantan Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi)," kata Budi , Kamis (16/4/2026).

Sementara itu, saksi lain yang berprofesi sebagai notaris dikonfirmasi terkait aset milik tersangka DWB. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menelusuri kemungkinan penyamaran aset hasil tindak pidana.

KPK juga meminta keterangan dari pihak money changer terkait aktivitas penukaran valuta asing yang diduga dilakukan oleh tersangka.

Selain itu, saksi lain diperiksa terkait dugaan pembelian aset oleh tersangka, yang menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri aliran dana hasil dugaan suap.

Dalam pemeriksaan tersebut, tidak semua saksi hadir. Satu saksi dijadwalkan ulang, sementara satu lainnya tidak memenuhi panggilan dan akan dikonfirmasi kembali oleh penyidik.

Diketahui, Kasus ini bermula dari pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun pajak 2023 milik PT Wanatiara Persada. Dari hasil pemeriksaan tersebut, penyidik menemukan potensi kekurangan pembayaran pajak sekitar Rp75 miliar.

Nilai pajak tersebut kemudian ditekan menjadi Rp15,7 miliar melalui dugaan permintaan fee dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi pajak. Praktik tersebut terungkap dan berujung pada OTT dengan total barang bukti yang diamankan sekitar Rp6,38 miliar.

Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah tiga lokasi. Pada Senin (12/1/2026), penyidik menggeledah Kantor KPP Madya Jakarta Utara selama sekitar 11 jam. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita dokumen pemeriksaan pajak, barang bukti elektronik berupa rekaman CCTV, alat komunikasi, laptop, media penyimpanan data, serta uang tunai valuta asing senilai SGD 8.000.

KPK juga menyita dokumen, barang bukti elektronik, serta sejumlah uang terkait dugaan korupsi berupa suap pemeriksaan pajak di DJP Kementerian Keuangan periode 2021–2026. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di Kantor Pusat DJP, tepatnya di Direktorat Peraturan Perpajakan serta Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, pada Selasa (13/1/2026).

Uang yang diamankan diduga berasal dari aliran suap PT Wanatiara Persada kepada oknum pejabat di KPP Madya Jakarta Utara, yang kemudian mengalir ke pejabat pajak di DJP. Nilai total uang sitaan masih dalam proses penghitungan.

Selain itu, penyidik KPK juga menggeledah kantor PT Wanatiara Persada di wilayah Jakarta Utara pada Selasa (13/1/2026) malam. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen data pajak PT Wanatiara Persada, bukti pembayaran, dokumen kontrak, serta barang bukti elektronik berupa dokumen digital, laptop, telepon genggam, dan data lain yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Penyidik akan mendalami seluruh barang bukti yang telah diamankan.