KPK Dapat Info Ada Oknum Ngaku Bisa Urus Perkara Importasi Barang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapatkan informasi ada pihak yang mengaku bisa 'mengurus' perkara terkait kasus di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai. KPK menyebut ada oknum yang mengaku bisa mengurus kasus korupsi importasi barang.

"Kalau kemarin kami sampaikan terkait adanya pihak-pihak yang mengaku bisa mengurus perkara terkait dengan cukai, kali ini kami mendapatkan informasi kembali adanya pihak-pihak yang mengklaim bisa mengatur dan mengurus perkara penyidikan di KPK khususnya dalam perkara Bea dan Cukai ini dalam hal pengurusan importasi barangnya atau yang terkait dengan pengurusan bea. Informasi ini kami dapatkan di wilayah sekitar Semarang," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2026).

Karena itu, Budi mengingatkan seluruh pihak, termasuk saksi, untuk selalu berhati-hati terhadap oknum yang mengaku bisa mengurus perkara di KPK.

"Kami tegaskan bahwa proses penanganan perkara di KPK dilakukan secara terbuka, pengambilan keputusan oleh pimpinan dilakukan secara kolektif kolegial, dan tentunya juga melibatkan tim-tim terkait baik dari penuntutan, penyidikan, maupun dari tim penyelidik, sehingga kami pastikan seluruh proses yang dilakukan KPK dilakukan secara profesional termasuk dalam hal penetapan pihak-pihak sebagai tersangka," papar Budi.

KPK Periksa PNS Bea Cukai

KPK hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap salah seorang PNS bernama Salisa Asmoaji. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan.

"Atas nama SA, PNS pada Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung KPK Merah Putih, Senin (4/5/2026).

Diketahui, kasus dugaan korupsi terkait cukai dan importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 4 Februari 2026.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan enam dari total 17 orang yang diamankan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan.

Para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, antara lain Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai periode 2024–Januari 2026, Sisprian Subiaksono (SIS), serta Orlando Hamonangan (ORL).

Selanjutnya, pada 27 Februari 2026, KPK mengungkap tengah mendalami dugaan korupsi dalam pengurusan cukai. Pendalaman ini dilakukan antara lain setelah penyitaan uang tunai sebesar Rp5,19 miliar yang ditemukan dalam lima koper di sebuah rumah di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.



