KPK Dinilai Lampaui Kewenangan soal Masa Jabatan Ketum Parpol, PKB Singgung Putusan MK

Kapoksi Komisi II DPR, Muhammad Khozin, saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, Rabu (22/4/2026). Foto: DPR RI)

Kapoksi Komisi II DPR Muhammad Khozin dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait jabatan ketua umum (ketum) partai politik (parpol) maksimal dua periode telah melampaui kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

Khozin juga menegaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah menolak gugatan terkait masa jabatan ketum parpol ini.

"Usulan KPK ahistoris karena pada 12 November 2025, MK telah memutus perkara nomor Putusan MK No 194/PUU-XXIII/ 2025 yang isinya menolak permohonan pembatasan masa jabatan ketum parpol," kata Khozin kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Oleh karena itu, ia menilai usulan KPK tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Menurutnya, logika KPK yang membatasi masa jabatan ketum agar sistem kaderisasi berjalan dengan baik, tidak tepat.

"Spirit UU parpol mesti dibaca sebagai manifestasi dari kebebasan berserikat warga negara. Pengaturan internal parpol diserahkan di masing-masing parpol, yang mengedepankan asas musyawarah dan tertuang dalam AD/ART masing-masing parpol," tegasnya.

Usulan KPK

Sebelumnya, KPK mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode. Usulan ini muncul dalam kajian tata kelola partai politik yang disusun Direktorat Monitoring KPK.

Dalam kajian tersebut, KPK menilai belum terdapat standar sistem kaderisasi yang terintegrasi di partai politik. Karena itu, pembatasan masa jabatan dinilai penting untuk memastikan proses regenerasi kepemimpinan berjalan.

“Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan,” demikian pernyataan Direktorat Monitoring KPK, dikutip Kamis (23/4/2026).

Selain itu, KPK juga mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun standardisasi sistem pelaporan kaderisasi partai politik yang terintegrasi dengan bantuan keuangan partai politik (banpol).

“Mendorong partai politik untuk mengimplementasikan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang minimal threshold pilkada melalui rekrutmen cakada berdasarkan kaderisasi."