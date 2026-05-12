KPK Endus Praktik Rente di Balik Kuota Haji Khusus 2023-2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus dugaan praktik rente dalam pengelolaan kuota haji khusus 2023 - 2024. Lembaga antirasuah itu kini menelusuri aliran dana dari biro travel haji atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang diduga mengalir ke oknum di Kementerian Agama (Kemenag) untuk memengaruhi pembagian kuota tambahan.

Arah penyidikan menguat setelah KPK memeriksa mantan staf khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, yang telah berstatus tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami kemungkinan adanya praktik jual-beli pengaruh dalam proses penentuan kuota haji khusus.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, penyidik fokus mengurai hubungan antara pihak travel haji dan internal Kemenag. "Didalami terkait dugaan adanya aliran uang dari PIHK kepada pihak-pihak di Kementerian Agama berkaitan dengan pengisian kuota haji khusus dari kuota tambahan," kata Budi di Jakarta Selasa (12/5/2026).

Peran Perantara dan Aliran Dana ke Parlemen

Tak hanya itu, KPK juga menyoroti peran sosok perantara berinisial ZA yang diduga menjadi penghubung antara pihak Kemenag dan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI. Peran ini dinilai krusial karena berpotensi menjadi jalur distribusi kepentingan sekaligus aliran dana dalam perkara tersebut.

Kasus ini semakin menguat setelah KPK menyita uang sebesar US$1 juta yang diduga terkait dengan upaya pengondisian Pansus Haji DPR. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan, uang tersebut diduga berasal dari eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan disalurkan melalui Gus Alex kepada ZA.

Penyitaan Barang Bukti

"Kami menemukan fakta ada saksi atas nama ZA yang menjadi perantara penyerahan uang ke anggota pansus," ujar Taufik.

Meski demikian, KPK menyebut dana tersebut belum sempat dibagikan kepada anggota pansus dan telah lebih dulu diamankan penyidik. Temuan ini mengindikasikan adanya skenario yang telah disusun, meskipun belum sepenuhnya terealisasi.