KPK Geledah Rumah Terafiliasi Blueray, Sita Bukti Penting Kasus Bea Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah salah satu rumah di Semarang, Jawa Tengah, pada Senin (11/5/2026). Penggeledahan tersebut terkait kasus suap impor barang di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai.

"Pada Senin (11/5), penyidik menggeledah rumah salah satu pihak yang diduga terafiliasi dengan Blueray. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah catatan dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu (13/5/2026).

Budi menyebut, dari barang bukti yang diamankan dan disita dalam penggeledahan tersebut, penyidik memperoleh informasi yang mengarah pada upaya menghambat proses penyidikan kasus impor barang dimaksud.

"Bahwa ada informasi yang didapat berupa upaya pengkondisian-pengkondisian dari pihak eksternal dalam proses penanganan perkara terkait bea dan cukai di KPK," ungkap Budi.

Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa upaya menghambat proses penyidikan dapat dikategorikan sebagai perintangan penyidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Oleh karena itu, penyidik tentu akan mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan tersebut masuk dalam unsur perintangan penyidikan atau tidak," tegas Budi.

Seperti diketahui, KPK pada Jumat (8/5) menjadwalkan pemeriksaan terhadap pengusaha asal Semarang, Heri Setiyono. Namun, yang bersangkutan tidak hadir tanpa memberitahukan alasan kepada penyidik KPK.

KPK pun mengingatkan Heri Setiyono untuk kooperatif memenuhi setiap panggilan pemeriksaan dari penyidik. Heri sendiri dikenal dengan sapaan Heri Black dan dijuluki crazy rich Semarang.

"Kami mengimbau kepada setiap saksi yang dipanggil dan dijadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan agar kooperatif. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi berguna bagi proses penyidikan sehingga memberikan keterangan, mengungkap perkara ini seterang-terangnya," tegas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026).