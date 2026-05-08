KPK Kantongi Bukti Pejabat Bea Cukai Ahmad Dedi Terima Duit 'Panas' dari Blueray Cargo

Pejabat fungsional Bea Cukai Madya atau Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Ahmad Dedi (kanan) meninggalkan para jurnalis yang ingin mewawancarainya dengan berlari menuju salah satu hotel yang berada di sebelah Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/5/2026). (Foto: Antara/Rio Feisal)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan uang oleh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Ahmad Dedi.

Ahmad Dedi diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi terkait pengurusan impor barang. Penyidik menelusuri kemungkinan adanya aliran dana dari pihak swasta kepada yang bersangkutan.

“Penyidik hari ini melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi, di antaranya saudara AD. Penyidik mendalami terkait dengan dugaan penerimaan dari PT BR (Blueray Cargo, red.),” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Menurut Budi, dugaan penerimaan tersebut berkaitan dengan proses pengurusan bea masuk atau importasi barang. Namun, detail nilai uang yang diduga diterima belum dapat disampaikan ke publik.

"Ada dugaan penerimaan oleh yang bersangkutan dalam pengurusan bea atau importasi barang. Nah, ini masih terus didalami,” katanya.

“Untuk totalnya, ini masih masuk di materi penyidikan. Jadi, nanti kita tunggu saja perkembangannya,” ujarnya.

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 4 Februari 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam operasi tersebut, salah satu pihak yang diamankan adalah Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Rizal.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dari total 17 pihak yang diamankan. Mereka diduga terlibat dalam praktik suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan.

Para tersangka berasal dari internal Bea Cukai maupun pihak swasta, termasuk pejabat penindakan dan penyidikan serta pihak dari perusahaan Blueray Cargo.

Perkembangan berikutnya, KPK kembali menetapkan tersangka baru pada 26 Februari 2026. Selain itu, penyidik juga menyita uang tunai Rp5,19 miliar dari sebuah rumah di Ciputat yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Pada Jumat (8/5/2026), Ahmad Dedi tampak menghindari awak media usai menjalani pemeriksaan. Ia bergegas meninggalkan Gedung Merah Putih KPK dan masuk ke hotel di sekitar lokasi.